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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2368236923702371

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:12

  zzzzzz написав:Прикольная фотка получилась сегодня.

я не пойму, ты продажником на работу к ним устроился? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:13

Ну вот, решение по цене на газ принято, +23,5% , 8550 грн за кубометр.
Водичка и отопление подорожают
а у VLAD442 в Харькове-традиция-отопление платит арендодатель
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:16

  Serg-ik написав:Ну вот, решение по цене на газ принято, +23,5% , 8550 грн за кубометр.
Водичка и отопление подорожают
а у VLAD442 в Харькове-традиция-отопление платит арендодатель

так це уже "оренда за комуналь", чи "пора забивать окна дошками"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... 1-noyabrya

"Правительство решилось на повышение цен на газ для населения

Кабинет министров принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5%. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства.

Гройсман подчеркнул, что МВФ требовал поднять цены на 60%, но эти требования удалось пересмотреть. "С 1 ноября цена вырастет только на 23,5%", - отметил премьер.

"Проект постановления обязывает НАК Нафтогаз Украины продавать с 1 ноября 2018 года поставщикам газа для населения по цене 8550 грн за 1 тыс. кубометров ", - заявил министр энергетики Игорь Насалик."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:27

  _Mykola_ написав:"Проект постановления обязывает НАК Нафтогаз Украины продавать с 1 ноября 2018 года поставщикам газа для населения по цене 8550 грн за 1 тыс.


ну вот теперь заживем
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:30

4e4ensxe
Благодетель уменьшил повышение с 60 до 23,5%. Теперь электорат должен выбрать кого надо.
Отопление + горячая вода централизованная +15-20%
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:05

_Mykola_
я с недавних пор живу за границей так вот когда я рассказываю о скачках цен на коммунальные услуги или недвигу от меня шарахаются .

но самое интересное в том что у нас даже если поднимут цены в 3 раза никто! не задумается о энергоэфективности .
4e4ensxe
 
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