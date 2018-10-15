Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:36

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ввело ограничение максимальной высоты жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения. Об этом сообщил заместитель главы минрегиона Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба ведомства.



"Если посмотреть статистику, то Киевская область, например, ежегодно вводит в эксплуатацию около 2 млн квадратных метров жилья, в то время как Киев - 1,5-1,6 млн. Сельская местность застраивается как в городах, хотя не имеет для этого достаточных инженерных коммуникаций, не хватает социальной инфраструктуры", - сообщил Парцхаладзе.



"Еще один важный критерий - безопасность. Я имею в виду, когда строятся 25-30-этажные дома, то отсутствует пожарная безопасность, ведь в регионах нет возможности ликвидировать пожар в таких высотных зданиях", - написал он.



"Поэтому, чтобы гармонизировать пространство, планировать дальнейшее развитие населенных пунктов, учитывая возможности их инфраструктуры, в новых градостроительных ГСН ввели ограничения по жилой застройке населенных пунктов в зависимости от их классификации и количества населения", - пояснил заместитель министра.



Согласно новым ГСН, в сельских населенных пунктах с численностью до 1 тысячи человек разрешается исключительно усадебная застройка.



В селах с населением более 1 тысячи человек разрешено строительство многоквартирных домов высотой до 12 м (до 4 этажей включительно), в поселках городского типа - высотой до 15 м (до 5 этажей включительно).



В городах с населением до 50 тысяч жителей разрешена высотность многоквартирной жилой застройки до 27 м (до 9 этажей включительно).



В городах с населением 50-100 тысяч можно строить многоквартирные дома высотой до 48 м (до 16 этажей включительно), в городах с численностью населения более 100 тысяч высотность многоквартирных домов устанавливается документацией по пространственному планированию.