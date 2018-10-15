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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23692370237123722373>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:13

Ну вот, решение по цене на газ принято, +23,5% , 8550 грн за кубометр.
Водичка и отопление подорожают
а у VLAD442 в Харькове-традиция-отопление платит арендодатель
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:16

  Serg-ik написав:Ну вот, решение по цене на газ принято, +23,5% , 8550 грн за кубометр.
Водичка и отопление подорожают
а у VLAD442 в Харькове-традиция-отопление платит арендодатель

так це уже "оренда за комуналь", чи "пора забивать окна дошками"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... 1-noyabrya

"Правительство решилось на повышение цен на газ для населения

Кабинет министров принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5%. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства.

Гройсман подчеркнул, что МВФ требовал поднять цены на 60%, но эти требования удалось пересмотреть. "С 1 ноября цена вырастет только на 23,5%", - отметил премьер.

"Проект постановления обязывает НАК Нафтогаз Украины продавать с 1 ноября 2018 года поставщикам газа для населения по цене 8550 грн за 1 тыс. кубометров ", - заявил министр энергетики Игорь Насалик."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:27

  _Mykola_ написав:"Проект постановления обязывает НАК Нафтогаз Украины продавать с 1 ноября 2018 года поставщикам газа для населения по цене 8550 грн за 1 тыс.


ну вот теперь заживем
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:30

4e4ensxe
Благодетель уменьшил повышение с 60 до 23,5%. Теперь электорат должен выбрать кого надо.
Отопление + горячая вода централизованная +15-20%
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:05

_Mykola_
я с недавних пор живу за границей так вот когда я рассказываю о скачках цен на коммунальные услуги или недвигу от меня шарахаются .

но самое интересное в том что у нас даже если поднимут цены в 3 раза никто! не задумается о энергоэфективности .
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чикага канешна впечатляет
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:27

  Хомякоид написав:Згоден, тому постійно і пишу про забиті вікна. Скоро побачимо.
Вісті з Дойчланда.
Колега взяв будинок 250 кв.м. за 85 тис. під ремонт.

Вы у нас студент, какие коллеги ? вы не работаете
  Хомякоид написав:Коли відкриють кордони для остарбайтерів з України, буде дуже весело, але сміятись будуть не всі. Лендлорди будуть плакати і забивати вікна. :D

Доски купить для Чабанов успели ? Потом с человеком-мухом искать доски будете по завышенным ценам
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:34

  antey1969 написав:
  kingkongovets написав:презентационный ролик велопешеходного моста между аркой и владимирской горкой
обещают уже к следующему лету
https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychk ... 930872140/

100% проект важнее два года рассыпающегося моста на Шулявке

Вот в нашем селе, такая же примерно хронология.
Новость "отремонтирован асфальт на улице АААА"
Комментарии "лучше бы отремонтировали асфальт на улице ББББ"
Новость "отремонтирован асфальт на улице ББББ"
Комментарии "лучше бы отремонтировали асфальт на улице ВВВВ"
Новость "отремонтирован асфальт на улице ВВВВ"
Комментарии "лучше бы отремонтировали асфальт на улице СССС"
При этом, план ремонта улиц был указан в пресс-релизах горсовета.
И так постоянно.
Когда что-то делается в городе, всегда найдется толпа недовольных.
А вот когда ничего не делается в городе, так недовольных никогда нет.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:36

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ввело ограничение максимальной высоты жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения. Об этом сообщил заместитель главы минрегиона Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба ведомства.

"Если посмотреть статистику, то Киевская область, например, ежегодно вводит в эксплуатацию около 2 млн квадратных метров жилья, в то время как Киев - 1,5-1,6 млн. Сельская местность застраивается как в городах, хотя не имеет для этого достаточных инженерных коммуникаций, не хватает социальной инфраструктуры", - сообщил Парцхаладзе.

"Еще один важный критерий - безопасность. Я имею в виду, когда строятся 25-30-этажные дома, то отсутствует пожарная безопасность, ведь в регионах нет возможности ликвидировать пожар в таких высотных зданиях", - написал он.

"Поэтому, чтобы гармонизировать пространство, планировать дальнейшее развитие населенных пунктов, учитывая возможности их инфраструктуры, в новых градостроительных ГСН ввели ограничения по жилой застройке населенных пунктов в зависимости от их классификации и количества населения", - пояснил заместитель министра.

Согласно новым ГСН, в сельских населенных пунктах с численностью до 1 тысячи человек разрешается исключительно усадебная застройка.

В селах с населением более 1 тысячи человек разрешено строительство многоквартирных домов высотой до 12 м (до 4 этажей включительно), в поселках городского типа - высотой до 15 м (до 5 этажей включительно).

В городах с населением до 50 тысяч жителей разрешена высотность многоквартирной жилой застройки до 27 м (до 9 этажей включительно).

В городах с населением 50-100 тысяч можно строить многоквартирные дома высотой до 48 м (до 16 этажей включительно), в городах с численностью населения более 100 тысяч высотность многоквартирных домов устанавливается документацией по пространственному планированию.
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