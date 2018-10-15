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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2370237123722373>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:40

  4e4ensxe написав:но самое интересное в том что у нас даже если поднимут цены в 3 раза никто! не задумается о энергоэфективности .


Это не так. Где есть возможность, то очень думают.
Подруга в этом году дом реконструирует. Все рассматривает с точки зрения энергоэффективности: и крышу, и стены, и стяжку, и окна.
У меня в одной из квартир АГВ. 1 этаж с прямым входом с улицы. Вот сейчас вожусь с ремонтом. Меняю входную дверь, утепляю полы (остальное уже утеплено).
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:47

  4e4ensxe написав:_Mykola_
я с недавних пор живу за границей так вот когда я рассказываю о скачках цен на коммунальные услуги или недвигу от меня шарахаются .

"живу за границей" - такое размытое понятие. Вы живёте в идеальной загранице где не меняются цены много десятков лет ? Подскажите где такой рай ? А может вы просто гундите
  4e4ensxe написав:но самое интересное в том что у нас даже если поднимут цены в 3 раза никто! не задумается о энергоэфективности .

Я живу в частном секторе, утепляют дома активно, даже старые дома.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:59

ріст неработающих кредитов

https://finclub.net/news/ob-em-problemnykh-kreditov-podskochil-na-25-mlrd-grn.html
Национальный банк подсчитал, что объем неработающих кредитов банковской системы в августе вырос на 24,682 млрд грн.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:05

flyman
Вы у нас типа ИТ-шник, но по помойкам шаритесь. Что подтверждает ваш подвал.
Доски уже купили для подвала ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:06

  Serg-ik написав:Ну вот, решение по цене на газ принято, +23,5% , 8550 грн за кубометр.
Водичка и отопление подорожают
а у VLAD442 в Харькове-традиция-отопление платит арендодатель

Да, тут так. Как я понял вы тоже отсюда?
Но есть один нюанс. При поднятии отопления бессовестные арендодатели поднимают цену аренды - коммунальные подорожали, а на лето не снижают. Осенью это повторяется.
Все довольны. Арендодатели, фактически, имеют два повышения в год - в начале и в конце отопительного сезона, арендаторы, которые платят предсказуемую сумму и не лезут в детали.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:06

  Mazay256 написав:
  Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?


Если Вы о реальной недвижимости, то цены падают. Медленно. С сентября прошлого по сентябрь этого года падение 5%. И предпосылок к изменению сего тренда нет. Если о ценах на воздух застройщиков, то к концу лета нарисовали рост, а теперь не знают, что с ним делать, понижать маркетинг не велит, видимо будут акции :mrgreen:

ответ челавека на этапе "изучаю индексы" :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:07

  flyman написав:https://finclub.net/news/ob-em-problemnykh-kreditov-podskochil-na-25-mlrd-grn.html
Национальный банк подсчитал, что объем неработающих кредитов банковской системы в августе вырос на 24,682 млрд грн.

Курс вырос в августе на 5.3%. Соответственно вырос и гривневый эквивалент валютных NPLей. Зрады не произошло. Новые портфели в банках нормально перформят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:но самое интересное в том что у нас даже если поднимут цены в 3 раза никто! не задумается о энергоэфективности .

Вы не правы. Все очень думают. Поэтому утепленные новострои со счетчиками тепла, где можно реально экономить в тренде и растут в цене, а холодные хрущи, где платишь за себя и за жлоба соседа, сделавшего от отопления теплый пол, падают.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Когда что-то делается в городе, всегда найдется толпа недовольных.
А вот когда ничего не делается в городе, так недовольных никогда нет.

Выше постили как это работает https://www.facebook.com/1024716950/pos ... 036023845/
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:11

  airmax78 написав:
  flyman написав:https://finclub.net/news/ob-em-problemnykh-kreditov-podskochil-na-25-mlrd-grn.html
Национальный банк подсчитал, что объем неработающих кредитов банковской системы в августе вырос на 24,682 млрд грн.

Курс вырос в августе на 5.3%. Соответственно вырос и гривневый эквивалент валютных NPLей. Зрады не произошло. Новые портфели в банках нормально перформят.

курс виріс трохи папіздже,
ще єтрішки зради по недовиконанню недонаповненню держбюджета.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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