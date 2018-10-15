Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
4e4ensxe написав:но самое интересное в том что у нас даже если поднимут цены в 3 раза никто! не задумается о энергоэфективности .
Это не так. Где есть возможность, то очень думают. Подруга в этом году дом реконструирует. Все рассматривает с точки зрения энергоэффективности: и крышу, и стены, и стяжку, и окна. У меня в одной из квартир АГВ. 1 этаж с прямым входом с улицы. Вот сейчас вожусь с ремонтом. Меняю входную дверь, утепляю полы (остальное уже утеплено).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Serg-ik написав:Ну вот, решение по цене на газ принято, +23,5% , 8550 грн за кубометр. Водичка и отопление подорожают а у VLAD442 в Харькове-традиция-отопление платит арендодатель
Да, тут так. Как я понял вы тоже отсюда? Но есть один нюанс. При поднятии отопления бессовестные арендодатели поднимают цену аренды - коммунальные подорожали, а на лето не снижают. Осенью это повторяется. Все довольны. Арендодатели, фактически, имеют два повышения в год - в начале и в конце отопительного сезона, арендаторы, которые платят предсказуемую сумму и не лезут в детали.
Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?
Если Вы о реальной недвижимости, то цены падают. Медленно. С сентября прошлого по сентябрь этого года падение 5%. И предпосылок к изменению сего тренда нет. Если о ценах на воздух застройщиков, то к концу лета нарисовали рост, а теперь не знают, что с ним делать, понижать маркетинг не велит, видимо будут акции
ответ челавека на этапе "изучаю индексы"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
4e4ensxe написав:но самое интересное в том что у нас даже если поднимут цены в 3 раза никто! не задумается о энергоэфективности .
Вы не правы. Все очень думают. Поэтому утепленные новострои со счетчиками тепла, где можно реально экономить в тренде и растут в цене, а холодные хрущи, где платишь за себя и за жлоба соседа, сделавшего от отопления теплый пол, падают.
Курс вырос в августе на 5.3%. Соответственно вырос и гривневый эквивалент валютных NPLей. Зрады не произошло. Новые портфели в банках нормально перформят.
курс виріс трохи папіздже, ще єтрішки зради по недовиконанню недонаповненню держбюджета.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.