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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:25
flyman написав: airmax78 написав:
Курс вырос в августе на 5.3%. Соответственно вырос и гривневый эквивалент валютных NPLей. Зрады не произошло. Новые портфели в банках нормально перформят.
курс виріс трохи папіздже,
ще єтрішки зради по недовиконанню недонаповненню держбюджета.
Флай, проверь курсы:
1.08 - 26.8667
31.08 - 28.2794
Зрада не пройдет. Цена на цоколь - ракетой вверх.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:30
quote="4477870:airmax78"
flyman написав: airmax78 написав:
Курс вырос в августе на 5.3%. Соответственно вырос и гривневый эквивалент валютных NPLей. Зрады не произошло. Новые портфели в банках нормально перформят.
курс виріс трохи папіздже,
ще єтрішки зради по недовиконанню недонаповненню держбюджета.
Флай, проверь курсы:
1.08 - 26.8667
31.08 - 28.2794
Зрада не пройдет. Цена на цоколь - ракетой вверх.
====
так шо, половина кретитів у валюті КРЖН?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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