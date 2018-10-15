Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Курс вырос в августе на 5.3%. Соответственно вырос и гривневый эквивалент валютных NPLей. Зрады не произошло. Новые портфели в банках нормально перформят.
курс виріс трохи папіздже, ще єтрішки зради по недовиконанню недонаповненню держбюджета.
Флай, проверь курсы: 1.08 - 26.8667 31.08 - 28.2794 Зрада не пройдет. Цена на цоколь - ракетой вверх. ==== так шо, половина кретитів у валюті КРЖН?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
_Mykola_ написав:Frant В случае с мебельной фурнитурой экономия приводит к печальным последствиям, тем более что между откровенным Г, и уже годным к нормальной эксплуатации разница составляет 10-30%
Именно. Стояла какая-то петля. Сломалась из-за того, что криворуко собрали стенку. Поехал в эпицентр, купил аналогичную. Новое посадочное место, установка, теперь сломалась вторая. Теперь есть желание поставить нормальную фурнитуру и чтобы ее поставили не любители, а специалисты.
Жека79 написав:кто в теме подскажите-сегодня нотарь ошарашил ответом. При покупке паркинга НЕ У ЗАСТРОЙЩИКА, а у собстенника--платится 8.5% налогов??
(1 -госпошлина, 1-пенсионный, 1.5%-военный, и 5% !!!! налог физ лиц.....) нотарь сказала что нежилые всегда 8.5%. Все верно? кто то сталкивался?
мені так казали в агентстві, що при продажі цоколя буде 5%, навіть якщо минуло 3 роки володіння, тобто "всєгда" ібо "нєжілоє", "госпошліна" тіко в госнотаріуса
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 19 жов, 2018 19:06, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.