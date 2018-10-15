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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:30

quote="4477870:airmax78"
  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:https://finclub.net/news/ob-em-problemnykh-kreditov-podskochil-na-25-mlrd-grn.html
Национальный банк подсчитал, что объем неработающих кредитов банковской системы в августе вырос на 24,682 млрд грн.

Курс вырос в августе на 5.3%. Соответственно вырос и гривневый эквивалент валютных NPLей. Зрады не произошло. Новые портфели в банках нормально перформят.

курс виріс трохи папіздже,
ще єтрішки зради по недовиконанню недонаповненню держбюджета.

Флай, проверь курсы:
1.08 - 26.8667
31.08 - 28.2794
Зрада не пройдет. Цена на цоколь - ракетой вверх.
====
так шо, половина кретитів у валюті КРЖН?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:36

  kingkongovets написав:чикага канешна впечатляет
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молодцы, несомненное украшение города
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:38

  flyman написав:так шо, половина кретитів у валюті КРЖН?

Человек-муха сдулся. Не вынес, не вынес, того факт, что его подвал никому не интерестен.
А вокруг, недвига растёт. Вот и запил. Уже слова путает, вспоминает своих неумытых Мальвин
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:40

  freeze написав: в городах с численностью населения более 100 тысяч высотность многоквартирных домов устанавливается документацией по пространственному планированию.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:40

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Какая цифра 1, 2 или 3

2 и 3


2- плавучий дом- что там не знаю
3 - новый дом который строит Энергобудлизинг ( дом 31 )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:45

  _Mykola_ написав:Frant
В случае с мебельной фурнитурой экономия приводит к печальным последствиям, тем более что между откровенным Г, и уже годным к нормальной эксплуатации разница составляет 10-30% :roll:


Именно. Стояла какая-то петля. Сломалась из-за того, что криворуко собрали стенку. Поехал в эпицентр, купил аналогичную. Новое посадочное место, установка, теперь сломалась вторая. Теперь есть желание поставить нормальную фурнитуру и чтобы ее поставили не любители, а специалисты.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто в теме подскажите-сегодня нотарь ошарашил ответом. :( При покупке паркинга НЕ У ЗАСТРОЙЩИКА, а у собстенника--платится 8.5% налогов?? :shock:

(1 -госпошлина, 1-пенсионный, 1.5%-военный, и 5% !!!! налог физ лиц.....) нотарь сказала что нежилые всегда 8.5%. Все верно? кто то сталкивался?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:01

  Жека79 написав:кто в теме подскажите-сегодня нотарь ошарашил ответом. :( При покупке паркинга НЕ У ЗАСТРОЙЩИКА, а у собстенника--платится 8.5% налогов?? :shock:

(1 -госпошлина, 1-пенсионный, 1.5%-военный, и 5% !!!! налог физ лиц.....) нотарь сказала что нежилые всегда 8.5%. Все верно? кто то сталкивался?

Да.
Паркомісце це нежитлове приміщення. Пільги (володіння більше 3х років) по податку на доходи та військовому не має.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:04

  Жека79 написав:кто в теме подскажите-сегодня нотарь ошарашил ответом. :( При покупке паркинга НЕ У ЗАСТРОЙЩИКА, а у собстенника--платится 8.5% налогов?? :shock:

(1 -госпошлина, 1-пенсионный, 1.5%-военный, и 5% !!!! налог физ лиц.....) нотарь сказала что нежилые всегда 8.5%. Все верно? кто то сталкивался?

мені так казали в агентстві, що при продажі цоколя буде 5%, навіть якщо минуло 3 роки володіння, тобто "всєгда" ібо "нєжілоє",
"госпошліна" тіко в госнотаріуса
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 19 жов, 2018 19:06, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:04

  Жека79 написав:кто в теме подскажите-сегодня нотарь ошарашил ответом. :( При покупке паркинга НЕ У ЗАСТРОЙЩИКА, а у собстенника--платится 8.5% налогов?? :shock:

(1 -госпошлина, 1-пенсионный, 1.5%-военный, и 5% !!!! налог физ лиц.....) нотарь сказала что нежилые всегда 8.5%. Все верно? кто то сталкивался?

Так и есть, только по госпошлине можно нотаря потрбить, это его реальный левак

ЗЫ: кстати в Италии при покупке ЖИЛЬЯ порядка +10% от цены на покупане получается при оформлении...
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 19 жов, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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