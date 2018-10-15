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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23722373237423752376>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:06

  Первый написав:
  Жека79 написав:кто в теме подскажите-сегодня нотарь ошарашил ответом. :( При покупке паркинга НЕ У ЗАСТРОЙЩИКА, а у собстенника--платится 8.5% налогов?? :shock:

(1 -госпошлина, 1-пенсионный, 1.5%-военный, и 5% !!!! налог физ лиц.....) нотарь сказала что нежилые всегда 8.5%. Все верно? кто то сталкивался?

Да.
Паркомісце це нежитлове приміщення. Пільги (володіння більше 3х років) по податку на доходи та військовому не має.


акуеть просто))). при паркинге за 40 куе надо еще 3500 уе отлистать налогов :mrgreen: .

ПС. Первый спс за ответ, завтра обрадую продавана, а то он сегодня мне кричал что расходов будет всего 1% :|
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:09

  Жека79 написав:
  Первый написав:
  Жека79 написав:кто в теме подскажите-сегодня нотарь ошарашил ответом. :( При покупке паркинга НЕ У ЗАСТРОЙЩИКА, а у собстенника--платится 8.5% налогов?? :shock:

(1 -госпошлина, 1-пенсионный, 1.5%-военный, и 5% !!!! налог физ лиц.....) нотарь сказала что нежилые всегда 8.5%. Все верно? кто то сталкивался?

Да.
Паркомісце це нежитлове приміщення. Пільги (володіння більше 3х років) по податку на доходи та військовому не має.


акуеть просто))). при паркинге за 40 куе надо еще 3500 уе отлистать налогов .

ПС. Первый спс за ответ, завтра обрадую продавана, а то он сегодня мне кричал что расходов будет всего 1% :|

так и есть, его всего 1% :mrgreen:
кстати платит "госпошлину" продаван, все остальное покупан 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:12

  flyman написав:так шо, половина кретитів у валюті КРЖН?

Мы не о кредитах, мы об NPLях. Поэтому не половина, а гораздо больше. Львиная доля. Цифры лень искать.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 19 жов, 2018 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:13

  _Mykola_ написав:4e4ensxe
Благодетель уменьшил повышение с 60 до 23,5%. Теперь электорат должен выбрать кого надо.
Отопление + горячая вода централизованная +15-20%


Все как я писал.
Интересно, когда схлопнеться КРЖН ?
Хочу увидеть квартиры в Кийови з забитыми окнами. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:15

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Прикольная фотка получилась сегодня.

я не пойму, ты продажником на работу к ним устроился? :mrgreen:


Я там часто бываю. К тому же сегодня погода классная. Делал фоточки.
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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:16

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Згоден, тому постійно і пишу про забиті вікна. Скоро побачимо.
Вісті з Дойчланда.
Колега взяв будинок 250 кв.м. за 85 тис. під ремонт.

Вы у нас студент, какие коллеги ? вы не работаете
  Хомякоид написав:Коли відкриють кордони для остарбайтерів з України, буде дуже весело, але сміятись будуть не всі. Лендлорди будуть плакати і забивати вікна. :D

Доски купить для Чабанов успели ? Потом с человеком-мухом искать доски будете по завышенным ценам


Вы уже немецкий подтянули ? Это я вам выкладывал инфо. про баукиндергельд?, так как тут у всех собеседников кроме Флаймана очень большие проблемы с немецким языком.
Даю наводку, когда подтяните немецкий, почитайте сколько разрешаеться работать иностранным студентам во время учебы и каникул.
Удачи.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:17

  Хомякоид написав:Все как я писал.
Интересно, когда схлопнеться КРЖН ?
Хочу увидеть квартиры в Кийови з забитыми окнами. :lol:

Свою квартиру забейте, будете первым :-)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:17

  hume написав:
  kingkongovets написав:чикага канешна впечатляет
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молодцы, несомненное украшение города

Сага - лучшие. Но сроки безбожно затягивают.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:19

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Все как я писал.
Интересно, когда схлопнеться КРЖН ?
Хочу увидеть квартиры в Кийови з забитыми окнами. :lol:

Свою квартиру забейте, будете первым :-)

Она не в Киеве. Ей ничего не угрожает.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:21

  Хомякоид написав:
Вы уже немецкий подтянули ? Это я вам выкладывал инфо. про баукиндергельд?, так как тут у всех собеседников кроме Флаймана очень большие проблемы с немецким языком.
Даю наводку, когда подтяните немецкий, почитайте сколько разрешаеться работать иностранным студентам во время учебы и каникул.
Удачи.

про баукиндергельд вы полностью обгадились. Потому что, на тот момент программа не работала.
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