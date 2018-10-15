Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Згоден, тому постійно і пишу про забиті вікна. Скоро побачимо. Вісті з Дойчланда. Колега взяв будинок 250 кв.м. за 85 тис. під ремонт.
Вы у нас студент, какие коллеги ? вы не работаете
Хомякоид написав:Коли відкриють кордони для остарбайтерів з України, буде дуже весело, але сміятись будуть не всі. Лендлорди будуть плакати і забивати вікна.
Доски купить для Чабанов успели ? Потом с человеком-мухом искать доски будете по завышенным ценам
Вы уже немецкий подтянули ? Это я вам выкладывал инфо. про баукиндергельд?, так как тут у всех собеседников кроме Флаймана очень большие проблемы с немецким языком. Даю наводку, когда подтяните немецкий, почитайте сколько разрешаеться работать иностранным студентам во время учебы и каникул. Удачи.
Хомякоид написав: Вы уже немецкий подтянули ? Это я вам выкладывал инфо. про баукиндергельд?, так как тут у всех собеседников кроме Флаймана очень большие проблемы с немецким языком. Даю наводку, когда подтяните немецкий, почитайте сколько разрешаеться работать иностранным студентам во время учебы и каникул. Удачи.
про баукиндергельд вы полностью обгадились. Потому что, на тот момент программа не работала.