Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Последние квартиры в ЖК Smart Plaza Polytech По состоянию на начало октября 2018 года в новостройке остается 8 квартир: три однокомнатных, две двухкомнатных и три трехкомнатных. Их площадь составляет от 48,1 до 103,5 кв. м. по цене от 34 505 гривен за квадратный метр.
1200 за кв. у метро в давно сданом новострое.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 19 жов, 2018 19:44, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442 написав:Тут проблема не в заводской фурнитуре, а в криворуких мебельщиках.
Вот! Играть в лотерею за приличные деньги больше хочется. А работники сейчас все, похоже, криворукие.
На заказ обычно люди заказывают технически сложно изделие, которое ни посчитать, ни изготовить, ни смонтировать почти никто не может. Если заказать им эту же кухню с простыми решениями из Эпицентра, они сделают не хуже, но дороже.
Последние квартиры в ЖК Smart Plaza Polytech По состоянию на начало октября 2018 года в новостройке остается 8 квартир: три однокомнатных, две двухкомнатных и три трехкомнатных. Их площадь составляет от 48,1 до 103,5 кв. м. по цене от 34 505 гривен за квадратный метр.
1200 за кв. у метро в давно сданом новострое.
теория, она такая теория. халва-халва. если честно то на месте застройщиков квартиры с пожизненым видом в стену надо было бы отдавать с 30-40% дисконтом. но UDP не теряет надежды втюхать полный неликвид по некислому ценнику. И что то мне кажется, что таки втюхает.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
BIGor написав:1200 за кв. у метро в давно сданом новострое.
Вспоминается анекдот про нового русского, который как лох галстук задешево купил, за углом дороже были. Вот точно про одесситов с понтами. У нас через пару дней старт новой жемчужины. 1250 за м2 самые нижние этажи, дальше 1300 и больше при 100% оплате. Место хорошее, все остальное ну таке, эконом с красивой оберткой. Больше половины квартир уже под бронью.