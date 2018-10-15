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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2372237323742375

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Сага - лучшие. Но сроки безбожно затягивают.

Сага - это кто? Сдали хоть пару домов?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:37

BIGor New York Concept House. Следующими пойдут несколько секций в Рыбальском. У них самый комплексный подход к девелопменту среди всех киевских девелоперов.
Но со сроками - беда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кажется заколоченные окна в Киеве и доллар па100 немного откладываются: https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... Og1pybMgpI
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:41

  airmax78 написав:BIGor New York Concept House. Следующими пойдут несколько секций в Рыбальском. У них самый комплексный подход к девелопменту среди всех киевских девелоперов.
Но со сроками - беда.

О "New York Concept House" первый раз слышу. Какой-то малоизвестный застройщик.
ПС: почитал количество квартир на этаже 14-15 шт. - это общага :x
Если говно назвать конфеткой - лучше не станет :D

Кстати, разгребают как пирожки?
http://forum.domik.ua/zhk-smart-plaza-p ... -2020.html
Последние квартиры в ЖК Smart Plaza Polytech
По состоянию на начало октября 2018 года в новостройке остается 8 квартир: три однокомнатных, две двухкомнатных и три трехкомнатных. Их площадь составляет от 48,1 до 103,5 кв. м. по цене от 34 505 гривен за квадратный метр.

1200 за кв. у метро в давно сданом новострое.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 19 жов, 2018 19:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:41

  Elensk написав:
  Vlad442 написав:Тут проблема не в заводской фурнитуре, а в криворуких мебельщиках.


Вот! Играть в лотерею за приличные деньги больше хочется. А работники сейчас все, похоже, криворукие.

На заказ обычно люди заказывают технически сложно изделие, которое ни посчитать, ни изготовить, ни смонтировать почти никто не может. Если заказать им эту же кухню с простыми решениями из Эпицентра, они сделают не хуже, но дороже.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:49

  BIGor написав:
  airmax78 написав:BIGor New York Concept House. Следующими пойдут несколько секций в Рыбальском. У них самый комплексный подход к девелопменту среди всех киевских девелоперов.
Но со сроками - беда.

О "New York Concept House" первый раз слышу. Какой-то малоизвестный застройщик.
ПС: почитал количество квартир на этаже 14-15 шт. - это общага :x
Если говно назвать конфеткой - лучше не станет :D

Все понятно. Мелкие шаромыги. Ошибся я. Будем искать дальше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:51

  BIGor написав:
Кстати, разгребают как пирожки?
http://forum.domik.ua/zhk-smart-plaza-p ... -2020.html
Последние квартиры в ЖК Smart Plaza Polytech
По состоянию на начало октября 2018 года в новостройке остается 8 квартир: три однокомнатных, две двухкомнатных и три трехкомнатных. Их площадь составляет от 48,1 до 103,5 кв. м. по цене от 34 505 гривен за квадратный метр.

1200 за кв. у метро в давно сданом новострое.



теория, она такая теория. халва-халва.
если честно то на месте застройщиков квартиры с пожизненым видом в стену надо было бы отдавать с 30-40% дисконтом. но UDP не теряет надежды втюхать полный неликвид по некислому ценнику. И что то мне кажется, что таки втюхает.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:52

  airmax78 написав:BIGor New York Concept House. Следующими пойдут несколько секций в Рыбальском. У них самый комплексный подход к девелопменту среди всех киевских девелоперов.
Но со сроками - беда.

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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:На заказ обычно люди заказывают технически сложно изделие


Ничего особо сложного я не заказывала, просто нужно было сделать под размер, поэтому готовый вариант не подошел. Все равно накосячили.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:1200 за кв. у метро в давно сданом новострое.


Вспоминается анекдот про нового русского, который как лох галстук задешево купил, за углом дороже были.:) Вот точно про одесситов с понтами.
У нас через пару дней старт новой жемчужины. 1250 за м2 самые нижние этажи, дальше 1300 и больше при 100% оплате. Место хорошее, все остальное ну таке, эконом с красивой оберткой. Больше половины квартир уже под бронью.
Elensk
 
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