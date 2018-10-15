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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2374237523762377>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:11

  Elensk написав:
  Vlad442 написав:На заказ обычно люди заказывают технически сложно изделие


Ничего особо сложного я не заказывала, просто нужно было сделать под размер, поэтому готовый вариант не подошел. Все равно накосячили.

Это вам кажется, что ничего особо сложного.
Раньше на производстве были техкарты, где можно было встретить такой текст "взять в правую руку отвертку, положить изделие плоской стороной вниз и закрутить 4 болта.
По умолчанию рабочие не блещут умом. Что на производстве, что на сборке они делают простые привычные операции. Те, которые могут собрать вам простую, но нестандартную кухню под заказ, это элита, а берутся за это дело все, кто когда-то держал в руках отвертку.

При заказе стандартной кухни всегда приходится жертвовать и привязываться к стандартным размерам. Или будут щели, или неуклюжие попытки их замаскировать. Чтобы поставить стандартную кухню, нужно место. При 3 мерах погонных это легко, в хруще, где каждый сантиметр на счету, почти невозможно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:26

Наши будни ))
Полиция задержала на взятке заместителя директора столичного "Ледового стадиона"
"Установлено, что указанный чиновник требовал и получил 560 тыс. грн от представителя ОСМД за возможность подключить резервный электрический кабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции, которая находится на территории стадиона", – сказано в сообщении. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3092350
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:33

  zzzzzz написав:Наши будни ))
Полиция задержала на взятке заместителя директора столичного "Ледового стадиона"
"Установлено, что указанный чиновник требовал и получил 560 тыс. грн от представителя ОСМД за возможность подключить резервный электрический кабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции, которая находится на территории стадиона", – сказано в сообщении. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3092350

Какое находчивое ОСМД. Там же, вроде, УКО ничего не строило. Что это за дом, интересно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:48

  flyman написав:
  airmax78 написав:Кажется заколоченные окна в Киеве и доллар па100 немного откладываются: https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... Og1pybMgpI


The agreement is subject to IMF management approval and approval by the IMF Executive Board. Board consideration is expected later in the year following parliamentary approval of a government budget for 2019 consistent with IMF staff recommendations and an increase in household gas and heating tariffs to reflect market developments while continuing to protect low-income households.

Ось і тому підняли ціну на газ. Перемога.

Конечно перемога. Ускоряемся с реформами. А кто должен населению компенсировать разницу между рыночной ценой и "социальной"? За чей счет гуляем (вернее греемся)?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:54

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:BIGor New York Concept House. Следующими пойдут несколько секций в Рыбальском. У них самый комплексный подход к девелопменту среди всех киевских девелоперов.
Но со сроками - беда.

КАН, St Sophia

Не то. Особенно St Sophia. Хотя, конечно, церберы те еще. Респект им и уважуха. У Саги научный подход. Кто еще из киевских девелоперов уже запилил приложение для смартфона под андроид и ios для управления своими домами? Это при том, что в управлении, пока, только один дом. Но ребята смотрят в будущее.

Почему не то?) у них управляющая компания St Sophia property management очень жёсткая) ни одного кондера на фасаде, мопы в идеале.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Mazay256 написав:
  Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?


Если Вы о реальной недвижимости, то цены падают. Медленно. С сентября прошлого по сентябрь этого года падение 5%. И предпосылок к изменению сего тренда нет. Если о ценах на воздух застройщиков, то к концу лета нарисовали рост, а теперь не знают, что с ним делать, понижать маркетинг не велит, видимо будут акции :mrgreen:

ответ челавека на этапе "изучаю индексы" :mrgreen:

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:06

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:КАН, St Sophia

Не то. Особенно St Sophia. Хотя, конечно, церберы те еще. Респект им и уважуха. У Саги научный подход. Кто еще из киевских девелоперов уже запилил приложение для смартфона под андроид и ios для управления своими домами? Это при том, что в управлении, пока, только один дом. Но ребята смотрят в будущее.

Почему не то?) у них управляющая компания St Sophia property management очень жёсткая) ни одного кондера на фасаде, мопы в идеале.

Подход не тот. Они именно церберы, а не обслуживающая компания. С ролью церберов справляются идеально, но масштабировать такое у них, скорее всего, не получится. Сага собирается этот бизнес масштабировать. Я общался с ними - очень хорошее впечатление произвели. Надеюсь, что у них получится все задуманное.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:13

  airmax78 написав:Подход не тот. Они именно церберы, а не обслуживающая компания. С ролью церберов справляются идеально, но масштабировать такое у них, скорее всего, не получится. Сага собирается этот бизнес масштабировать. Я общался с ними - очень хорошее впечатление произвели. Надеюсь, что у них получится все задуманное.

Главное в обслуживающей компании это держать порядок и не бояться жильцов, с этим у них полный порядок. По техническим вопросам тоже претензий немного. Главный вопрос, что стоит это все недёшево)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:18

  pesikot написав:"живу за границей" - такое размытое понятие. Вы живёте в идеальной загранице где не меняются цены много десятков лет ? Подскажите где такой рай ? А может вы просто гундите

В нормальной загранице заголовки новостей выглядят так
"Инфляция в годовом выражении выросла с 2,1% до 2,7%. Ааааа, мы все умрем!"
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:32

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Кажется заколоченные окна в Киеве и доллар па100 немного откладываются: https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... Og1pybMgpI


The agreement is subject to IMF management approval and approval by the IMF Executive Board. Board consideration is expected later in the year following parliamentary approval of a government budget for 2019 consistent with IMF staff recommendations and an increase in household gas and heating tariffs to reflect market developments while continuing to protect low-income households.

Ось і тому підняли ціну на газ. Перемога.

Конечно перемога. Ускоряемся с реформами. А кто должен населению компенсировать разницу между рыночной ценой и "социальной"? За чей счет гуляем (вернее греемся)?

за той самий, що і захищає домогосподарства з низьким доходом
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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