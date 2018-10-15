Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Подход не тот. Они именно церберы, а не обслуживающая компания. С ролью церберов справляются идеально, но масштабировать такое у них, скорее всего, не получится. Сага собирается этот бизнес масштабировать. Я общался с ними - очень хорошее впечатление произвели. Надеюсь, что у них получится все задуманное.
Главное в обслуживающей компании это держать порядок и не бояться жильцов, с этим у них полный порядок. По техническим вопросам тоже претензий немного. Главный вопрос, что стоит это все недёшево)
Я же говорю, не тот подход. Даже к вопросу "как кошмарить быков". У Софии подход не масштабируемый. У Саги - очень интересное ноу-хау. Посмотрим, конечно, сработает ли оно в реальной жизни. Но если сработает - будет здорово.
airmax78 написав:Конечно перемога. Ускоряемся с реформами. А кто должен населению компенсировать разницу между рыночной ценой и "социальной"? За чей счет гуляем (вернее греемся)?
за той самий, що і захищає домогосподарства з низьким доходом
Так цены на газ ниже рыночных для всего населения - это не защита домогосподарств с никими доходами - это разбазаривание бюджетных денег направо и налево. Рыночные цены на газ и адресная помощь - вот защита домогосподарств с низкими доходами.
airmax78 написав:Подход не тот. Они именно церберы, а не обслуживающая компания. С ролью церберов справляются идеально, но масштабировать такое у них, скорее всего, не получится. Сага собирается этот бизнес масштабировать. Я общался с ними - очень хорошее впечатление произвели. Надеюсь, что у них получится все задуманное.
Главное в обслуживающей компании это держать порядок и не бояться жильцов, с этим у них полный порядок. По техническим вопросам тоже претензий немного. Главный вопрос, что стоит это все недёшево)
Я же говорю, не тот подход. Даже к вопросу "как кошмарить быков". У Софии подход не масштабируемый. У Саги - очень интересное ноу-хау. Посмотрим, конечно, сработает ли оно в реальной жизни. Но если сработает - будет здорово.
Они мвсштабировали этот подход как минимум на 3 жк, у саги 1) смешно
airmax78 написав:Конечно перемога. Ускоряемся с реформами. А кто должен населению компенсировать разницу между рыночной ценой и "социальной"? За чей счет гуляем (вернее греемся)?
за той самий, що і захищає домогосподарства з низьким доходом
Так цены на газ ниже рыночных для всего населения - это не защита домогосподарств с никими доходами - это разбазаривание бюджетных денег направо и налево. Рыночные цены на газ и адресная помощь - вот защита домогосподарств с низкими доходами.
я ж не проти вирівняти ціни населенню і іншим споживачам (бюджетні, громадські, релігійні організації, комерція, промисловість), не тільки на газ, а і на е.е., воду, опалення і т.п. і т.д.
защита домогосподарств с низкими доходами.
одінок бабушка в 3к в Києві, вона як?
freeze написав:Какие рыночные цены на нерыночном монополизме, абсурд по определению понятий.
отож
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 19 жов, 2018 21:59, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Конечно перемога. Ускоряемся с реформами. А кто должен населению компенсировать разницу между рыночной ценой и "социальной"? За чей счет гуляем (вернее греемся)?
за той самий, що і захищає домогосподарства з низьким доходом
Так цены на газ ниже рыночных для всего населения - это не защита домогосподарств с никими доходами - это разбазаривание бюджетных денег направо и налево. Рыночные цены на газ и адресная помощь - вот защита домогосподарств с низкими доходами.
так мух как раз и "бэзробитный", його как раз и "захыщають" адресно из наших карманов
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