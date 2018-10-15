RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2375237623772378>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:40

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Подход не тот. Они именно церберы, а не обслуживающая компания. С ролью церберов справляются идеально, но масштабировать такое у них, скорее всего, не получится. Сага собирается этот бизнес масштабировать. Я общался с ними - очень хорошее впечатление произвели. Надеюсь, что у них получится все задуманное.

Главное в обслуживающей компании это держать порядок и не бояться жильцов, с этим у них полный порядок. По техническим вопросам тоже претензий немного. Главный вопрос, что стоит это все недёшево)

Я же говорю, не тот подход. Даже к вопросу "как кошмарить быков". У Софии подход не масштабируемый. У Саги - очень интересное ноу-хау. Посмотрим, конечно, сработает ли оно в реальной жизни. Но если сработает - будет здорово.
airmax78
 
Повідомлень: 26438
З нами з: 25.10.12
Подякував: 688 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:42

  flyman написав:
  airmax78 написав:Конечно перемога. Ускоряемся с реформами. А кто должен населению компенсировать разницу между рыночной ценой и "социальной"? За чей счет гуляем (вернее греемся)?

за той самий, що і захищає домогосподарства з низьким доходом

Так цены на газ ниже рыночных для всего населения - это не защита домогосподарств с никими доходами - это разбазаривание бюджетных денег направо и налево. Рыночные цены на газ и адресная помощь - вот защита домогосподарств с низкими доходами.
airmax78
 
Повідомлень: 26438
З нами з: 25.10.12
Подякував: 688 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Так цены на газ ниже рыночных для всего населения - это не защита домогосподарств с никими доходами - это разбазаривание бюджетных денег направо и налево.

Какие рыночные цены на нерыночном монополизме, абсурд по определению понятий.
freeze
4
 
Повідомлень: 8310
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3278 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:56

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Подход не тот. Они именно церберы, а не обслуживающая компания. С ролью церберов справляются идеально, но масштабировать такое у них, скорее всего, не получится. Сага собирается этот бизнес масштабировать. Я общался с ними - очень хорошее впечатление произвели. Надеюсь, что у них получится все задуманное.

Главное в обслуживающей компании это держать порядок и не бояться жильцов, с этим у них полный порядок. По техническим вопросам тоже претензий немного. Главный вопрос, что стоит это все недёшево)

Я же говорю, не тот подход. Даже к вопросу "как кошмарить быков". У Софии подход не масштабируемый. У Саги - очень интересное ноу-хау. Посмотрим, конечно, сработает ли оно в реальной жизни. Но если сработает - будет здорово.

Они мвсштабировали этот подход как минимум на 3 жк, у саги 1) смешно
Kostia
 
Повідомлень: 765
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:56

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Конечно перемога. Ускоряемся с реформами. А кто должен населению компенсировать разницу между рыночной ценой и "социальной"? За чей счет гуляем (вернее греемся)?

за той самий, що і захищає домогосподарства з низьким доходом

Так цены на газ ниже рыночных для всего населения - это не защита домогосподарств с никими доходами - это разбазаривание бюджетных денег направо и налево. Рыночные цены на газ и адресная помощь - вот защита домогосподарств с низкими доходами.

я ж не проти вирівняти ціни населенню і іншим споживачам (бюджетні, громадські, релігійні організації, комерція, промисловість), не тільки на газ, а і на е.е., воду, опалення і т.п. і т.д.

защита домогосподарств с низкими доходами.

одінок бабушка в 3к в Києві, вона як?

  freeze написав:Какие рыночные цены на нерыночном монополизме, абсурд по определению понятий.

отож
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 19 жов, 2018 21:59, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14519
З нами з: 09.03.14
Подякував: 844 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:59

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Конечно перемога. Ускоряемся с реформами. А кто должен населению компенсировать разницу между рыночной ценой и "социальной"? За чей счет гуляем (вернее греемся)?

за той самий, що і захищає домогосподарства з низьким доходом

Так цены на газ ниже рыночных для всего населения - это не защита домогосподарств с никими доходами - это разбазаривание бюджетных денег направо и налево. Рыночные цены на газ и адресная помощь - вот защита домогосподарств с низкими доходами.

так мух как раз и "бэзробитный", його как раз и "захыщають" адресно из наших карманов :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9824
З нами з: 05.06.13
Подякував: 426 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:09

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Главное в обслуживающей компании это держать порядок и не бояться жильцов, с этим у них полный порядок. По техническим вопросам тоже претензий немного. Главный вопрос, что стоит это все недёшево)

Я же говорю, не тот подход. Даже к вопросу "как кошмарить быков". У Софии подход не масштабируемый. У Саги - очень интересное ноу-хау. Посмотрим, конечно, сработает ли оно в реальной жизни. Но если сработает - будет здорово.

Они мвсштабировали этот подход как минимум на 3 жк, у саги 1) смешно

И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.
airmax78
 
Повідомлень: 26438
З нами з: 25.10.12
Подякував: 688 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:14

  freeze написав:
airmax78 написав:Так цены на газ ниже рыночных для всего населения - это не защита домогосподарств с никими доходами - это разбазаривание бюджетных денег направо и налево.

Какие рыночные цены на нерыночном монополизме, абсурд по определению понятий.

Смотрите, у нас же монополиз исключительно на рынке домохозяйств. Конкуренция была только за поставки газа пром предприятиям. И это понятно: кому охота конкурировать за поставки газа по тарифу ниже закупочной цены? Никому. Но, кстати, уже сейчас идет подковерная война между частными облгазами и Нафтогазом, который хочет получить у облгазов базы абонентов физ. лиц и начинать работать с ними напрямую. Потому что тарифы сближаются. Будут рыночные тарифы - тут же появится конкуренция.
airmax78
 
Повідомлень: 26438
З нами з: 25.10.12
Подякував: 688 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:30

  airmax78 написав:И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.

Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)
Kostia
 
Повідомлень: 765
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  airmax78 написав:И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.

Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)


не наламывайте человеку его мечты - он ими живет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4800
З нами з: 05.06.16
Подякував: 244 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2375237623772378>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 55
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1159, 1160, 1161
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11600 2079720
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:06
Elensk
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167124
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9544)
19.10.2018 23:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.