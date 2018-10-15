Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Подход не тот. Они именно церберы, а не обслуживающая компания. С ролью церберов справляются идеально, но масштабировать такое у них, скорее всего, не получится. Сага собирается этот бизнес масштабировать. Я общался с ними - очень хорошее впечатление произвели. Надеюсь, что у них получится все задуманное.
Главное в обслуживающей компании это держать порядок и не бояться жильцов, с этим у них полный порядок. По техническим вопросам тоже претензий немного. Главный вопрос, что стоит это все недёшево)
Я же говорю, не тот подход. Даже к вопросу "как кошмарить быков". У Софии подход не масштабируемый. У Саги - очень интересное ноу-хау. Посмотрим, конечно, сработает ли оно в реальной жизни. Но если сработает - будет здорово.
airmax78 написав:Конечно перемога. Ускоряемся с реформами. А кто должен населению компенсировать разницу между рыночной ценой и "социальной"? За чей счет гуляем (вернее греемся)?
за той самий, що і захищає домогосподарства з низьким доходом
Так цены на газ ниже рыночных для всего населения - это не защита домогосподарств с никими доходами - это разбазаривание бюджетных денег направо и налево. Рыночные цены на газ и адресная помощь - вот защита домогосподарств с низкими доходами.
airmax78 написав:Подход не тот. Они именно церберы, а не обслуживающая компания. С ролью церберов справляются идеально, но масштабировать такое у них, скорее всего, не получится. Сага собирается этот бизнес масштабировать. Я общался с ними - очень хорошее впечатление произвели. Надеюсь, что у них получится все задуманное.
Главное в обслуживающей компании это держать порядок и не бояться жильцов, с этим у них полный порядок. По техническим вопросам тоже претензий немного. Главный вопрос, что стоит это все недёшево)
Я же говорю, не тот подход. Даже к вопросу "как кошмарить быков". У Софии подход не масштабируемый. У Саги - очень интересное ноу-хау. Посмотрим, конечно, сработает ли оно в реальной жизни. Но если сработает - будет здорово.
Они мвсштабировали этот подход как минимум на 3 жк, у саги 1) смешно
airmax78 написав:Конечно перемога. Ускоряемся с реформами. А кто должен населению компенсировать разницу между рыночной ценой и "социальной"? За чей счет гуляем (вернее греемся)?
за той самий, що і захищає домогосподарства з низьким доходом
Так цены на газ ниже рыночных для всего населения - это не защита домогосподарств с никими доходами - это разбазаривание бюджетных денег направо и налево. Рыночные цены на газ и адресная помощь - вот защита домогосподарств с низкими доходами.
я ж не проти вирівняти ціни населенню і іншим споживачам (бюджетні, громадські, релігійні організації, комерція, промисловість), не тільки на газ, а і на е.е., воду, опалення і т.п. і т.д.
защита домогосподарств с низкими доходами.
одінок бабушка в 3к в Києві, вона як?
freeze написав:Какие рыночные цены на нерыночном монополизме, абсурд по определению понятий.
отож
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 19 жов, 2018 21:59, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Конечно перемога. Ускоряемся с реформами. А кто должен населению компенсировать разницу между рыночной ценой и "социальной"? За чей счет гуляем (вернее греемся)?
за той самий, що і захищає домогосподарства з низьким доходом
Так цены на газ ниже рыночных для всего населения - это не защита домогосподарств с никими доходами - это разбазаривание бюджетных денег направо и налево. Рыночные цены на газ и адресная помощь - вот защита домогосподарств с низкими доходами.
так мух как раз и "бэзробитный", його как раз и "захыщають" адресно из наших карманов
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Kostia написав:Главное в обслуживающей компании это держать порядок и не бояться жильцов, с этим у них полный порядок. По техническим вопросам тоже претензий немного. Главный вопрос, что стоит это все недёшево)
Я же говорю, не тот подход. Даже к вопросу "как кошмарить быков". У Софии подход не масштабируемый. У Саги - очень интересное ноу-хау. Посмотрим, конечно, сработает ли оно в реальной жизни. Но если сработает - будет здорово.
Они мвсштабировали этот подход как минимум на 3 жк, у саги 1) смешно
И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.
airmax78 написав:Так цены на газ ниже рыночных для всего населения - это не защита домогосподарств с никими доходами - это разбазаривание бюджетных денег направо и налево.
Какие рыночные цены на нерыночном монополизме, абсурд по определению понятий.
Смотрите, у нас же монополиз исключительно на рынке домохозяйств. Конкуренция была только за поставки газа пром предприятиям. И это понятно: кому охота конкурировать за поставки газа по тарифу ниже закупочной цены? Никому. Но, кстати, уже сейчас идет подковерная война между частными облгазами и Нафтогазом, который хочет получить у облгазов базы абонентов физ. лиц и начинать работать с ними напрямую. Потому что тарифы сближаются. Будут рыночные тарифы - тут же появится конкуренция.
airmax78 написав:И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.
Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)
airmax78 написав:И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.
Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)
не наламывайте человеку его мечты - он ими живет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.