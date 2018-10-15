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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2375237623772378

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:44

  airmax78 написав:
  freeze написав:Какие рыночные цены на нерыночном монополизме, абсурд по определению понятий.

Смотрите, у нас же монополиз исключительно на рынке домохозяйств. Конкуренция была только за поставки газа пром предприятиям. И это понятно: кому охота конкурировать за поставки газа по тарифу ниже закупочной цены? Никому. Но, кстати, уже сейчас идет подковерная война между частными облгазами и Нафтогазом, который хочет получить у облгазов базы абонентов физ. лиц и начинать работать с ними напрямую. Потому что тарифы сближаются. Будут рыночные тарифы - тут же появится конкуренция.


так программа повышения цен на газ рассчитанная до 2020 год
Зачем мне нужен ваш газ по 15-20 грн за куб ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А где программа правительства где написано что через два года газ будет по 15-20 грн за куб? Или это будет при долларе "33", "45" или ещё выше?
барабашов
 
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