Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
freeze написав:Какие рыночные цены на нерыночном монополизме, абсурд по определению понятий.
Смотрите, у нас же монополиз исключительно на рынке домохозяйств. Конкуренция была только за поставки газа пром предприятиям. И это понятно: кому охота конкурировать за поставки газа по тарифу ниже закупочной цены? Никому. Но, кстати, уже сейчас идет подковерная война между частными облгазами и Нафтогазом, который хочет получить у облгазов базы абонентов физ. лиц и начинать работать с ними напрямую. Потому что тарифы сближаются. Будут рыночные тарифы - тут же появится конкуренция.
так программа повышения цен на газ рассчитанная до 2020 год Зачем мне нужен ваш газ по 15-20 грн за куб ?