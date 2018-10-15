Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Главное в обслуживающей компании это держать порядок и не бояться жильцов, с этим у них полный порядок. По техническим вопросам тоже претензий немного. Главный вопрос, что стоит это все недёшево)
Я же говорю, не тот подход. Даже к вопросу "как кошмарить быков". У Софии подход не масштабируемый. У Саги - очень интересное ноу-хау. Посмотрим, конечно, сработает ли оно в реальной жизни. Но если сработает - будет здорово.
Они мвсштабировали этот подход как минимум на 3 жк, у саги 1) смешно
И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.
airmax78 написав:И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.
Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)
airmax78 написав:И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.
Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)
не наламывайте человеку его мечты - он ими живет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Будут рыночные тарифы - тут же появится конкуренция.
Подождите, телега никогда не бежала впереди лошади, сначала создается конкурентный рынок, поставщики начинают бороться за клиента, предлагать скидки, акции, уговаривать меня купить именно у них, и тогда выявляется реальная рыночная цена. Рыночную цену по определению не назначают несколько дядек на заседании кабинета министров. Если уж как то надо обозначить цель ценовую, то можно использовать более правдивую терминологию - например, мы хотим установить немецкие цены.
airmax78 написав:И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.
Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)
Я поэтому добавляю дисклаймер: "посмотрим как у них получится в реальной жизни". Пока они тренируются на кошках (на Нью Йорке).
airmax78 написав:Включайте логику: как можно конкурировать за получение убытков? Рыночная цена для Украины - это цена импортного газа + стоимость хранения и транспортировки до потребителя.
Какие убытки))) Сегодня на сессии Полтавского облсовета дрались и натуральным дерьмом обливались, чтобы получить лицензии на разработку месторождений. Никто не будет драться за получение убытков, а термин рыночная цена является манипулятивным в наших условиях. Рыночная цена для жителей Полтавской области должна быть ниже, чем для жителей Черновицкой области, просто потому что доставка дешевле. Аренда квартиры в Киеве почему-то выше, чем в Ахтырке, а рыночная цена на газ для Ахтырки - родины украинского газа должна быть такая же как в Киеве, с каких таких рыночных фигов ?
airmax78 написав:Включайте логику: как можно конкурировать за получение убытков? Рыночная цена для Украины - это цена импортного газа + стоимость хранения и транспортировки до потребителя.
Какие убытки))) Сегодня на сессии Полтавского облсовета дрались и натуральным дерьмом обливались, чтобы получить лицензии на разработку месторождений. Никто не будет драться за получение убытков, а термин рыночная цена является манипулятивным в наших условиях. Рыночная цена для жителей Полтавской области должна быть ниже, чем для жителей Черновицкой области, просто потому что доставка дешевле. Аренда квартиры в Киеве почему-то выше, чем в Ахтырке, а рыночная цена на газ для Ахтырки - родины украинского газа должна быть такая же как в Киеве, с каких таких рыночных фигов ?
А с чего вы взяли, что драка была за право поставлять газ населению? Разработчики будут поставлять его тем, кому им выгодно. Населению поставлять газ они не будут. Ахтырчане получат скидку на газ, когда начнут платить за него рыночную цену. А пока скидку давать не с чего.