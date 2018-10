Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:32

Kostia написав: airmax78 написав: И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским. И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.

Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится) Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)



не наламывайте человеку его мечты - он ими живет не наламывайте человеку его мечты - он ими живет

