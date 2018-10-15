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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2374237523762377

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:09

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Главное в обслуживающей компании это держать порядок и не бояться жильцов, с этим у них полный порядок. По техническим вопросам тоже претензий немного. Главный вопрос, что стоит это все недёшево)

Я же говорю, не тот подход. Даже к вопросу "как кошмарить быков". У Софии подход не масштабируемый. У Саги - очень интересное ноу-хау. Посмотрим, конечно, сработает ли оно в реальной жизни. Но если сработает - будет здорово.

Они мвсштабировали этот подход как минимум на 3 жк, у саги 1) смешно

И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:30

  airmax78 написав:И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.

Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  airmax78 написав:И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.

Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)


не наламывайте человеку его мечты - он ими живет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:24

Депутаты уменьшили налог на землю в 100 раз под многоэтажки.

http://ua.today/news/politics/v_kieve_v ... ogoetazhki
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Будут рыночные тарифы - тут же появится конкуренция.


Подождите, телега никогда не бежала впереди лошади, сначала создается конкурентный рынок, поставщики начинают бороться за клиента, предлагать скидки, акции, уговаривать меня купить именно у них, и тогда выявляется реальная рыночная цена.
Рыночную цену по определению не назначают несколько дядек на заседании кабинета министров.
Если уж как то надо обозначить цель ценовую, то можно использовать более правдивую терминологию - например, мы хотим установить немецкие цены.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:31

  Kostia написав:
  airmax78 написав:И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.

Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)

Я поэтому добавляю дисклаймер: "посмотрим как у них получится в реальной жизни". Пока они тренируются на кошках (на Нью Йорке).
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 00:02

  airmax78 написав:Включайте логику: как можно конкурировать за получение убытков?
Рыночная цена для Украины - это цена импортного газа + стоимость хранения и транспортировки до потребителя.


Какие убытки))) Сегодня на сессии Полтавского облсовета дрались и натуральным дерьмом обливались, чтобы получить лицензии на разработку месторождений.
Никто не будет драться за получение убытков, а термин рыночная цена является манипулятивным в наших условиях. Рыночная цена для жителей Полтавской области должна быть ниже, чем для жителей Черновицкой области, просто потому что доставка дешевле.
Аренда квартиры в Киеве почему-то выше, чем в Ахтырке, а рыночная цена на газ для Ахтырки - родины украинского газа должна быть такая же как в Киеве, с каких таких рыночных фигов ?
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 00:23

  flyman написав:
  Жека79 написав:кто в теме подскажите-сегодня нотарь ошарашил ответом. :( При покупке паркинга НЕ У ЗАСТРОЙЩИКА, а у собстенника--платится 8.5% налогов?? :shock:

(1 -госпошлина, 1-пенсионный, 1.5%-военный, и 5% !!!! налог физ лиц.....) нотарь сказала что нежилые всегда 8.5%. Все верно? кто то сталкивался?

мені так казали в агентстві, що при продажі цоколя буде 5%, навіть якщо минуло 3 роки володіння, тобто "всєгда" ібо "нєжілоє",
"госпошліна" тіко в госнотаріуса
тиж наче збирався переводить в жиле?
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 00:31

  freeze написав:
  airmax78 написав:Включайте логику: как можно конкурировать за получение убытков?
Рыночная цена для Украины - это цена импортного газа + стоимость хранения и транспортировки до потребителя.


Какие убытки))) Сегодня на сессии Полтавского облсовета дрались и натуральным дерьмом обливались, чтобы получить лицензии на разработку месторождений.
Никто не будет драться за получение убытков, а термин рыночная цена является манипулятивным в наших условиях. Рыночная цена для жителей Полтавской области должна быть ниже, чем для жителей Черновицкой области, просто потому что доставка дешевле.
Аренда квартиры в Киеве почему-то выше, чем в Ахтырке, а рыночная цена на газ для Ахтырки - родины украинского газа должна быть такая же как в Киеве, с каких таких рыночных фигов ?

А с чего вы взяли, что драка была за право поставлять газ населению? Разработчики будут поставлять его тем, кому им выгодно. Населению поставлять газ они не будут. Ахтырчане получат скидку на газ, когда начнут платить за него рыночную цену. А пока скидку давать не с чего.
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