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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2375237623772378

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:02

airmax78 вот американский рынок 116$ за тысячу кубов. Рыночная цена.
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=d1
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:22

  Diman написав:
  flyman написав:
  Жека79 написав:кто в теме подскажите-сегодня нотарь ошарашил ответом. :( При покупке паркинга НЕ У ЗАСТРОЙЩИКА, а у собстенника--платится 8.5% налогов?? :shock:

(1 -госпошлина, 1-пенсионный, 1.5%-военный, и 5% !!!! налог физ лиц.....) нотарь сказала что нежилые всегда 8.5%. Все верно? кто то сталкивался?

мені так казали в агентстві, що при продажі цоколя буде 5%, навіть якщо минуло 3 роки володіння, тобто "всєгда" ібо "нєжілоє",
"госпошліна" тіко в госнотаріуса
тиж наче збирався переводить в жиле?

бумажка є, для Ірпіньського РП, що використовується як жиле
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 2375237623772378
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