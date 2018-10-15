Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:кто в теме подскажите-сегодня нотарь ошарашил ответом. При покупке паркинга НЕ У ЗАСТРОЙЩИКА, а у собстенника--платится 8.5% налогов??
(1 -госпошлина, 1-пенсионный, 1.5%-военный, и 5% !!!! налог физ лиц.....) нотарь сказала что нежилые всегда 8.5%. Все верно? кто то сталкивался?
мені так казали в агентстві, що при продажі цоколя буде 5%, навіть якщо минуло 3 роки володіння, тобто "всєгда" ібо "нєжілоє", "госпошліна" тіко в госнотаріуса
тиж наче збирався переводить в жиле?
бумажка є, для Ірпіньського РП, що використовується як жиле
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.