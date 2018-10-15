Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:кто в теме подскажите-сегодня нотарь ошарашил ответом. При покупке паркинга НЕ У ЗАСТРОЙЩИКА, а у собстенника--платится 8.5% налогов??
(1 -госпошлина, 1-пенсионный, 1.5%-военный, и 5% !!!! налог физ лиц.....) нотарь сказала что нежилые всегда 8.5%. Все верно? кто то сталкивался?
мені так казали в агентстві, що при продажі цоколя буде 5%, навіть якщо минуло 3 роки володіння, тобто "всєгда" ібо "нєжілоє", "госпошліна" тіко в госнотаріуса
тиж наче збирався переводить в жиле?
бумажка є, для Ірпіньського РП, що використовується як жиле
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.
Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)
Я поэтому добавляю дисклаймер: "посмотрим как у них получится в реальной жизни". Пока они тренируются на кошках (на Нью Йорке).
Так зайдите на территорию нью Йорка вечером и, например кристалл парка, увидите разницу), сага просто 0 в отношении ук
Binimovich написав:А у нас в Одессе дешевеют. Можно взять кирпичку в десяти минутах езды от жд вокзала с котлована и индивидуальным газовым отоплением за 500$ квадрат со сдачей через два года. ( привел, как пример)
Это где? Почему не знаю? Мне надо Или вы про левые малоквартирники в частном секторе говорите?
Жемчужины на Итальянском 2 года назад выходили в продажу по 1000. Сейчас новая рядом выходит по 1300. Хрущи на пр-те Шевченко еще весной можно было взять за 25. Сейчас кинулась, 30-ка.
Binimovich написав:А у нас в Одессе дешевеют. Можно взять кирпичку в десяти минутах езды от жд вокзала с котлована и индивидуальным газовым отоплением за 500$ квадрат со сдачей через два года. ( привел, как пример)
Это где? Почему не знаю? Мне надо Или вы про левые малоквартирники в частном секторе говорите?
Жемчужины на Итальянском 2 года назад выходили в продажу по 1000. Сейчас новая рядом выходит по 1300. Хрущи на пр-те Шевченко еще весной можно было взять за 25. Сейчас кинулась, 30-ка.
Ефимова угол Шота Руставели . Стандартный 10-этажный дом в два красных огнеупорных кипича по его длинной стороне. Гугл в помощь ) Изучайте )
Binimovich написав:Ефимова угол Шота Руставели . Гугл в помощь )
Одесстрой? 2 года? Насмешили. Они таки строят, но чистый совок и оооочень долго. Да и райончик мягко говоря на любителя, промзона в чигирях. Не, не надо.
Красный кирпич - это совок ? Долго строят ? Нормально они строят, имел возможность наблюдать воочию. Покупайте в Жемчужинах за 1300$ тогда, в которых стекловата на всех этажах будет гореть как спички, киевляне не дадут соврать, или зассанные хрущи на Шевченко. Чигири, промзона ? Вы там были, когда-либо ?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"