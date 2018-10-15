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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:02

airmax78 вот американский рынок 116$ за тысячу кубов. Рыночная цена.
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=d1
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:22

  Diman написав:
  flyman написав:
  Жека79 написав:кто в теме подскажите-сегодня нотарь ошарашил ответом. :( При покупке паркинга НЕ У ЗАСТРОЙЩИКА, а у собстенника--платится 8.5% налогов?? :shock:

(1 -госпошлина, 1-пенсионный, 1.5%-военный, и 5% !!!! налог физ лиц.....) нотарь сказала что нежилые всегда 8.5%. Все верно? кто то сталкивался?

мені так казали в агентстві, що при продажі цоколя буде 5%, навіть якщо минуло 3 роки володіння, тобто "всєгда" ібо "нєжілоє",
"госпошліна" тіко в госнотаріуса
тиж наче збирався переводить в жиле?

бумажка є, для Ірпіньського РП, що використовується як жиле
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:48

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:И все, на горизонте больше ничего нет. А у Саги через 2 года будет 5-6 крупных комплексов в 2х городах. Софии даже в страшном сне не снился такой объем работы. Но, повторюсь, посмотрим, как справится Сага. Особенно интересно, как они будут управлять Рыбальским.

Вы не в курсах как она справляется сейчас и уже пишете о том как будет чудесно в будущем) зайдите вечером на территорию нью Йорк концепт хаус и вы прозреете от того что там творится)

Я поэтому добавляю дисклаймер: "посмотрим как у них получится в реальной жизни". Пока они тренируются на кошках (на Нью Йорке).

Так зайдите на территорию нью Йорка вечером и, например кристалл парка, увидите разницу), сага просто 0 в отношении ук
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ihorkyiv написав:Так коли ж нереальні ціни на житло у Києві заваляться ?? )) А тим часом новобудови дорожчають:
http://www.lcmedia.com.ua/news/economyc ... i-na-zhile
А у нас в Одессе дешевеют. Можно взять кирпичку в десяти минутах езды от жд вокзала с котлована и индивидуальным газовым отоплением за 500$ квадрат со сдачей через два года. ( привел, как пример)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:скажите, а хрущи уже достигли дна в цене? или это только начало?
Хрущи и дальше будут дешеветь.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:2эйрмакс:
для начала наведите порядок в вашем идеальном поскоте, а наш идеальный киев оставьте будьласочка нам - киевлянам
спасибо за понимание
Поскот - не Одесса . Это посёлок Котовского. Жители этого посёлка месяцами не видят Дюка, Екатерину, Пушкина, Дерибасовскую, и т.д. Дикие люди
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:00

  Binimovich написав:А у нас в Одессе дешевеют. Можно взять кирпичку в десяти минутах езды от жд вокзала с котлована и индивидуальным газовым отоплением за 500$ квадрат со сдачей через два года. ( привел, как пример)


Это где? Почему не знаю? Мне надо :)
Или вы про левые малоквартирники в частном секторе говорите?

Жемчужины на Итальянском 2 года назад выходили в продажу по 1000. Сейчас новая рядом выходит по 1300.
Хрущи на пр-те Шевченко еще весной можно было взять за 25. Сейчас кинулась, 30-ка.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Binimovich написав:А у нас в Одессе дешевеют. Можно взять кирпичку в десяти минутах езды от жд вокзала с котлована и индивидуальным газовым отоплением за 500$ квадрат со сдачей через два года. ( привел, как пример)


Это где? Почему не знаю? Мне надо :)
Или вы про левые малоквартирники в частном секторе говорите?

Жемчужины на Итальянском 2 года назад выходили в продажу по 1000. Сейчас новая рядом выходит по 1300.
Хрущи на пр-те Шевченко еще весной можно было взять за 25. Сейчас кинулась, 30-ка.
Ефимова угол Шота Руставели . Стандартный 10-этажный дом в два красных огнеупорных кипича по его длинной стороне. Гугл в помощь )
Изучайте )

http://odesstroy.od.ua/jk-efimova
Востаннє редагувалось Binimovich в Суб 20 жов, 2018 09:09, всього редагувалось 1 раз.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:06

  Binimovich написав:Ефимова угол Шота Руставели . Гугл в помощь )


Одесстрой? 2 года? Насмешили. Они таки строят, но чистый совок и оооочень долго.
Да и райончик мягко говоря на любителя, промзона в чигирях. Не, не надо.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Binimovich написав:Ефимова угол Шота Руставели . Гугл в помощь )


Одесстрой? 2 года? Насмешили. Они таки строят, но чистый совок и оооочень долго.
Да и райончик мягко говоря на любителя, промзона в чигирях. Не, не надо.
Красный кирпич - это совок ? Долго строят ? Нормально они строят, имел возможность наблюдать воочию. Покупайте в Жемчужинах за 1300$ тогда, в которых стекловата на всех этажах будет гореть как спички, киевляне не дадут соврать, или зассанные хрущи на Шевченко. Чигири, промзона ? Вы там были, когда-либо ?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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