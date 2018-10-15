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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23772378237923802381>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:15

  kingkongovets написав:
Прохожий]
[quote="4477518:Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?

.....
ответ челавека на этапе "изучаю индексы" :mrgreen:

+[/quote]

Поделитесь своими мыслями по поводу. Я без подколок, правда.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:16

  airmax78 написав:
  freeze написав:
Какие убытки))) Сегодня на сессии Полтавского облсовета дрались и натуральным дерьмом обливались, чтобы получить лицензии на разработку месторождений.
Никто не будет драться за получение убытков, а термин рыночная цена является манипулятивным в наших условиях. Рыночная цена для жителей Полтавской области должна быть ниже, чем для жителей Черновицкой области, просто потому что доставка дешевле.
Аренда квартиры в Киеве почему-то выше, чем в Ахтырке, а рыночная цена на газ для Ахтырки - родины украинского газа должна быть такая же как в Киеве, с каких таких рыночных фигов ?

А с чего вы взяли, что драка была за право поставлять газ населению? Разработчики будут поставлять его тем, кому им выгодно. Населению поставлять газ они не будут. Ахтырчане получат скидку на газ, когда начнут платить за него рыночную цену. А пока скидку давать не с чего.


есть три Области - Сумская ,Полтавская , Харьковская где добывают газ и нефть .
Кому будут поставлять разработчики газ и Как они будут поставлять этот газ после 2019 ? . смотрели интервью - Землянского ? там много интересного .
Неужто ,один районный центр с 20 000 населения , сможет дать достаточно денег для функционирования газо добывающей компании ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:23

  Binimovich написав:Вы там были, когда-либо ?


Была, у меня там дежурная банька рядом. Ни дай бог. А вид на Одесса-Товарная отдельный бонус.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:25

  Binimovich написав:Покупайте в Жемчужинах за 1300$ тогда, в которых стекловата на всех этажах будет гореть как спички, киевляне не дадут соврать,


киевляне никому не дадут соврать - стекловата не горит :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  Binimovich написав:Покупайте в Жемчужинах за 1300$ тогда, в которых стекловата на всех этажах будет гореть как спички, киевляне не дадут соврать,


киевляне никому не дадут соврать - стекловата не горит :mrgreen:
Все уже видели эти фото с пылающими всеми этажами, не надо ляля.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:29

  Binimovich написав:Все уже видели эти фото с пылающими всеми этажами, не надо ляля.


адеса в своем репертуаре :mrgreen:
какие именно фото вы имеете в виду?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Binimovich написав:Вы там были, когда-либо ?


Была, у меня там дежурная банька рядом. Ни дай бог. А вид на Одесса-Товарная отдельный бонус.
Та ради Бога, хозяйка - барыня. Для меня, лично, хрущи по 30 или Жемчужины по 1300$ за метр - не вариант.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:какие именно фото вы имеете в виду?


Гагарин-плаза в Аркадии хорошо горела несколько лет назад.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:34

  Elensk написав:
  kingkongovets написав:какие именно фото вы имеете в виду?


Гагарин-плаза в Аркадии хорошо горела несколько лет назад.


и шо - там стекловата горела?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и шо - там стекловата горела?


Не знаю.
https://www.youtube.com/watch?v=ONZ3ahraQzc
Elensk
 
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