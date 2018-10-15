Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
freeze написав: Какие убытки))) Сегодня на сессии Полтавского облсовета дрались и натуральным дерьмом обливались, чтобы получить лицензии на разработку месторождений. Никто не будет драться за получение убытков, а термин рыночная цена является манипулятивным в наших условиях. Рыночная цена для жителей Полтавской области должна быть ниже, чем для жителей Черновицкой области, просто потому что доставка дешевле. Аренда квартиры в Киеве почему-то выше, чем в Ахтырке, а рыночная цена на газ для Ахтырки - родины украинского газа должна быть такая же как в Киеве, с каких таких рыночных фигов ?
А с чего вы взяли, что драка была за право поставлять газ населению? Разработчики будут поставлять его тем, кому им выгодно. Населению поставлять газ они не будут. Ахтырчане получат скидку на газ, когда начнут платить за него рыночную цену. А пока скидку давать не с чего.
есть три Области - Сумская ,Полтавская , Харьковская где добывают газ и нефть . Кому будут поставлять разработчики газ и Как они будут поставлять этот газ после 2019 ? . смотрели интервью - Землянского ? там много интересного . Неужто ,один районный центр с 20 000 населения , сможет дать достаточно денег для функционирования газо добывающей компании ?