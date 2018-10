Додано: Суб 20 жов, 2018 09:25

Binimovich написав: Покупайте в Жемчужинах за 1300$ тогда, в которых стекловата на всех этажах будет гореть как спички, киевляне не дадут соврать, Покупайте в Жемчужинах за 1300$ тогда,, киевляне не дадут соврать,



киевляне никому не дадут соврать - стекловата не горит киевляне никому не дадут соврать - стекловата не горит

