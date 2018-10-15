Так то ж в Одессе, а в Киеве новостройки не горят )))
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Додано: Суб 20 жов, 2018 09:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так то ж в Одессе, а в Киеве новостройки не горят )))
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 20 жов, 2018 09:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В продолжение разговора о ценах в Варшавском+
Добрался до ОП. Самая дешевая 1к 38 с кривой планировкой (спальня 12 м) с поставкой через 2.5 г стоит 29 куе при рассрочке и 26 куе при 100% оплате.
Кстати, это 680 за метр. А в марте 2016 в 1 очереди на таком же этапе метр стоил 580. +20% за 2,5 года
Додано: Суб 20 жов, 2018 09:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Один единственный дом на Гетьмана где напихали какого-то гомна вместо утеплителя.
Стекловата не горит по определению
Додано: Суб 20 жов, 2018 09:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 20 жов, 2018 09:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Один единственный дом на Гетьмана где напихали какого-то гомна вместо утеплителя.
Стекловата не горит по определению[/quote]Так хде гарантия, шо Киван в свои Жемчужины гомна не напихает за свои 1300 $ за квадрат ? )
Или вдруг, шо, то его широко разрекламированное божье благословение поможет ? )
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 20 жов, 2018 09:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Гарантии вряд ли кто даст, но минвата используется повсеместно, а случаи нарушения технологии и последующих пожаров на фасаде единичны. Если вы думаете, что в доме из кирпича мало может быть косяков - вы сильно ошибаетесь.
Додано: Суб 20 жов, 2018 09:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Спасибо за инфу. Тогда, действительно, Одесстрой не вариант.
Или подождать сдачи, и купить в сданном доме.
Просматривал варианты в Радужном, тоже дешевеют там, в уже сданных домах.
Востаннє редагувалось Binimovich в Суб 20 жов, 2018 09:57, всього редагувалось 1 раз.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 20 жов, 2018 09:53
Зато как горит ветробарьер , паробарьер , ведь какой дурак купит в 4 раза дороже с антипиреновыми добавками , все стекает на стекловату и горит вместе , и поддув в вентилируемом фасаде , не проверяйте пожалуйста
Додано: Суб 20 жов, 2018 09:56
и есть примеры?
звучит довольно стремно, но лично я о таком никогда не слышал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 20 жов, 2018 09:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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