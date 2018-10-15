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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2378237923802381>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  kingkongovets написав:какие именно фото вы имеете в виду?


Гагарин-плаза в Аркадии хорошо горела несколько лет назад.
Так то ж в Одессе, а в Киеве новостройки не горят )))
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В продолжение разговора о ценах в Варшавском+

Добрался до ОП. Самая дешевая 1к 38 с кривой планировкой (спальня 12 м) с поставкой через 2.5 г стоит 29 куе при рассрочке и 26 куе при 100% оплате.

Кстати, это 680 за метр. А в марте 2016 в 1 очереди на таком же этапе метр стоил 580. +20% за 2,5 года
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Binimovich написав:
kingkongovets написав:
  Binimovich написав:Покупайте в Жемчужинах за 1300$ тогда, в которых стекловата на всех этажах будет гореть как спички, киевляне не дадут соврать,


киевляне никому не дадут соврать - стекловата не горит :mrgreen:
Все уже видели эти фото с пылающими всеми этажами, не надо ляля.
Один единственный дом на Гетьмана где напихали какого-то гомна вместо утеплителя.
Стекловата не горит по определению
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Binimovich написав:Та ради Бога, хозяйка - барыня. Для меня, лично, хрущи по 30 или Жемчужины по 1300$ за метр - не вариант.


Я в Одесстрой вляпалась в 2015, на Вильямса. Хорошо, что успела выйти без потерь. До сих пор строят и конца еще не видно.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
Binimovich написав:
kingkongovets написав:[quote="4478154:Binimovich"]
Покупайте в Жемчужинах за 1300$ тогда, в которых стекловата на всех этажах будет гореть как спички, киевляне не дадут соврать,


киевляне никому не дадут соврать - стекловата не горит :mrgreen:
Все уже видели эти фото с пылающими всеми этажами, не надо ляля.
Один единственный дом на Гетьмана где напихали какого-то гомна вместо утеплителя.
Стекловата не горит по определению[/quote]Так хде гарантия, шо Киван в свои Жемчужины гомна не напихает за свои 1300 $ за квадрат ? )
Или вдруг, шо, то его широко разрекламированное божье благословение поможет ? )
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Binimovich написав:
Faceless написав:
Binimovich написав:Все уже видели эти фото с пылающими всеми этажами, не надо ляля.
Один единственный дом на Гетьмана где напихали какого-то гомна вместо утеплителя.
Стекловата не горит по определению
Так хде гарантия, шо Киван в свои Жемчужины гомна не напихает за свои 1300 $ за квадрат ? )
Или вдруг, шо, то его широко разрекламированное божье благословение поможет ? )

Гарантии вряд ли кто даст, но минвата используется повсеместно, а случаи нарушения технологии и последующих пожаров на фасаде единичны. Если вы думаете, что в доме из кирпича мало может быть косяков - вы сильно ошибаетесь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Binimovich написав:Та ради Бога, хозяйка - барыня. Для меня, лично, хрущи по 30 или Жемчужины по 1300$ за метр - не вариант.


Я в Одесстрой вляпалась в 2015, на Вильямса. Хорошо, что успела выйти без потерь. До сих пор строят и конца еще не видно.
Спасибо за инфу. Тогда, действительно, Одесстрой не вариант.
Или подождать сдачи, и купить в сданном доме.

Просматривал варианты в Радужном, тоже дешевеют там, в уже сданных домах.
Востаннє редагувалось Binimovich в Суб 20 жов, 2018 09:57, всього редагувалось 1 раз.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:53

  kingkongovets написав:
  Binimovich написав:Безграмотность свою подлатай, потом продолжим. Еще и хамло, даром, шо киевское )


какой позорный слив)
еще раз - продемонстрируйте фото с горящей стекловатой

зы: адеса во всей своей красе: пистанул куйню - начал изворачиваться-слился, да еще и огрызается :mrgreen:
шо и требовалось доказать :mrgreen:

Зато как горит ветробарьер , паробарьер , ведь какой дурак купит в 4 раза дороже с антипиреновыми добавками , все стекает на стекловату и горит вместе , и поддув в вентилируемом фасаде , не проверяйте пожалуйста
kash
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:56

  kash написав:Зато как горит ветробарьер , паробарьер , ведь какой дурак купит в 4 раза дороже с антипиреновыми добавками , все стекает на стекловату и горит вместе , и поддув в вентилируемом фасаде , не проверяйте пожалуйста


и есть примеры?
звучит довольно стремно, но лично я о таком никогда не слышал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Binimovich написав:Одесстрой не вариант.


Вы еще их ветку на одесском форуме почитайте.
Elensk
 
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