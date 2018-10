Додано: Суб 20 жов, 2018 09:56

kash написав: Зато как горит ветробарьер , паробарьер , ведь какой дурак купит в 4 раза дороже с антипиреновыми добавками , все стекает на стекловату и горит вместе , и поддув в вентилируемом фасаде , не проверяйте пожалуйста Зато как горит ветробарьер , паробарьер , ведь какой дурак купит в 4 раза дороже с антипиреновыми добавками , все стекает на стекловату и горит вместе , и поддув в вентилируемом фасаде , не проверяйте пожалуйста



и есть примеры?

звучит довольно стремно, но лично я о таком никогда не слышал и есть примеры?звучит довольно стремно, но лично я о таком никогда не слышал

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.