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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:02
Binimovich написав:
А у нас в Одессе дешевеют. Можно взять кирпичку в десяти минутах езды от жд вокзала с котлована и индивидуальным газовым отоплением за 500$ квадрат со сдачей через два года. ( привел, как пример)
Та в Киеве ещё больше дешевеет , 5 минут до станции на Бесплатной маршрутке, через дорогу все чудеса рядом , малоэтажная , панорамные окна , па 460 , даже покажут место где будет котлован
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kash
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Додано: Суб 20 жов, 2018 10:02
Elensk написав: Binimovich написав:
Одесстрой не вариант.
Вы еще их ветку на одесском форуме почитайте.
Но свой первый дом на Шота Руставели они сдали по сроку, в принципе. Как попадаешь, но лучше, конечно, тогда подождать сдачи дома.
Да какой ни возьми объект, все сейчас дешевеет: и чешки на Таирова, можно трешку за 35к взять под гранату и сделать ремонт, или в Радужном в сданных домах. Кому что больше нравится и подходит.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: Суб 20 жов, 2018 10:03
kash написав: Binimovich написав:
А у нас в Одессе дешевеют. Можно взять кирпичку в десяти минутах езды от жд вокзала с котлована и индивидуальным газовым отоплением за 500$ квадрат со сдачей через два года. ( привел, как пример)
Та в Киеве ещё больше дешевеет , 5 минут до станции на Бесплатной маршрутке, через дорогу все чудеса рядом , малоэтажная , панорамные окна , па 460 , даже покажут место где будет котлован
А конкретнее, это что?
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Faceless
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