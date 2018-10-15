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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2378237923802381

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:02

  Binimovich написав:
ihorkyiv написав:Так коли ж нереальні ціни на житло у Києві заваляться ?? )) А тим часом новобудови дорожчають:
http://www.lcmedia.com.ua/news/economyc ... i-na-zhile
А у нас в Одессе дешевеют. Можно взять кирпичку в десяти минутах езды от жд вокзала с котлована и индивидуальным газовым отоплением за 500$ квадрат со сдачей через два года. ( привел, как пример)

Та в Киеве ещё больше дешевеет , 5 минут до станции на Бесплатной маршрутке, через дорогу все чудеса рядом , малоэтажная , панорамные окна , па 460 , даже покажут место где будет котлован
kash
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Binimovich написав:Одесстрой не вариант.


Вы еще их ветку на одесском форуме почитайте.
Но свой первый дом на Шота Руставели они сдали по сроку, в принципе. Как попадаешь, но лучше, конечно, тогда подождать сдачи дома.

Да какой ни возьми объект, все сейчас дешевеет: и чешки на Таирова, можно трешку за 35к взять под гранату и сделать ремонт, или в Радужном в сданных домах. Кому что больше нравится и подходит.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kash написав:
  Binimovich написав:
ihorkyiv написав:Так коли ж нереальні ціни на житло у Києві заваляться ?? )) А тим часом новобудови дорожчають:
http://www.lcmedia.com.ua/news/economyc ... i-na-zhile
А у нас в Одессе дешевеют. Можно взять кирпичку в десяти минутах езды от жд вокзала с котлована и индивидуальным газовым отоплением за 500$ квадрат со сдачей через два года. ( привел, как пример)

Та в Киеве ещё больше дешевеет , 5 минут до станции на Бесплатной маршрутке, через дорогу все чудеса рядом , малоэтажная , панорамные окна , па 460 , даже покажут место где будет котлован
А конкретнее, это что?
Faceless
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