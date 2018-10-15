Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий] [quote="4477518:Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?
..... ответ челавека на этапе "изучаю индексы"
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Поделитесь своими мыслями по поводу. Я без подколок, правда.[/quote]
если вопрос ко мне, то могу лишь повторить слова прохожего мир индексов, графиков и "аналитики от специалистов" и мир реальных цен не пересекаются кто по вашему рисует все эти графики, кто высчитывает индексы, кто пишет "аналитику"? нии и ученые в белых халатах?) это побочный продукт риэлторов для придания себе авторитета и имиджа "специалистов") туфта, короче - не ведитесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Binimovich написав:Да какой ни возьми объект, все сейчас дешевеет: и чешки на Таирова, можно трешку за 35к взять под гранату и сделать ремонт, или в Радужном в сданных домах. Кому что больше нравится и подходит.
Идет сегментация рынка. Старая вторичка и плохие районы (даже новострои) дешевеют. Хорошие районы дорожают. Все как по учебнику. Локейшн, локейшен, локейшен.
Та в Киеве ещё больше дешевеет , 5 минут до станции на Бесплатной маршрутке, через дорогу все чудеса рядом , малоэтажная , панорамные окна , па 460 , даже покажут место где будет котлован[/quote]А конкретнее, это что?[/ Welcome на Стеценко
Elensk написав:Хорошие районы дорожают. Все как по учебнику. Локейшн, локейшен, локейшен.
Как по мне, сейчас основные цели строительной мафии - санаторий Лермонтовский, Киностудия, кусок у Института Филатова, санаторий Чкалова напрашивается, возможно Париж-2 удастся украсть земличку в Удельном переулке, на этом очень хорошие места и заканчиваются навсегда, останутся просто хорошие места.
Binimovich написав:Да какой ни возьми объект, все сейчас дешевеет: и чешки на Таирова, можно трешку за 35к взять под гранату и сделать ремонт, или в Радужном в сданных домах. Кому что больше нравится и подходит.
Идет сегментация рынка. Старая вторичка и плохие районы (даже новострои) дешевеют. Хорошие районы дорожают. Все как по учебнику. Локейшн, локейшен, локейшен.
И раньше была сегментация рынка, только сейчас усугубляется. Я привел пример с той кирпичкой просто для того, чтобы указать, что и в непопулярных районах цены на новострои из кирпича, что редкость и для меня только плюс, и с индивидуальными котлами, что тоже редкость, и в свете подорожания газа, будет иметь все большую ценность, продолжают падать.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
kash написав:Зато как горит ветробарьер , паробарьер , ведь какой дурак купит в 4 раза дороже с антипиреновыми добавками , все стекает на стекловату и горит вместе , и поддув в вентилируемом фасаде , не проверяйте пожалуйста
и есть примеры? звучит довольно стремно, но лично я о таком никогда не слышал
А что по Вашему горит в вентфасаде , все знают что стекловата не горит .