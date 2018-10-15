вы шо тоже одессит шо вопросом на вопрос отвечаете?
вы нарисовали довольно мрачную картинку, у меня к вам вопрос: то шо вы описали - это голая теория, или можете привести конкретные примеры горящего паро- и ветробарьера под вентфасадом?
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Додано: Суб 20 жов, 2018 10:33
вы шо тоже одессит шо вопросом на вопрос отвечаете?
вы нарисовали довольно мрачную картинку, у меня к вам вопрос: то шо вы описали - это голая теория, или можете привести конкретные примеры горящего паро- и ветробарьера под вентфасадом?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:46
А разве в том комплексе цены были выше? Они уже несколько лет на одном уровне держатся. Ну и пример достаточно специфический.
Если взять хороший район.
На старте в 2016 4 Сезонов цена была от 650 у.е. Мандарин через несколько месяцев стартовал уже от 750 у.е. Сейчас там цена в среднем 1100.
ЖК Удобный рядом с Чудо городом (т.е. район похуже и застройщик не из популярных) недавно стартовал с 800.
СМУ-1 на Зоопарковой торгуется до 1000 (просит больше), а там еще строить и строить.
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это новый комплекс, тот, что рядышком, не с кирпича и без котла, и было дороже, чем 500 за метр.
1100 возле Мандарина - это цена с котлована или в нем же, но после сдачи ?
Очевидно, что по мере достройки любого комплекса , цена будет расти.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:52
вчерашняя панорамка, последний день бабьего лета
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну, так в любой новостройке цена с котлована будет дешевле цены после сдачи. Это же не говорит о повсеместном росте квартир, в том числе, и на вторичке. Как пример, в Радужном пару лет назад однухи были по 40 с ремонтом, сейчас по 34-35 можно найти.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну да, а в 2016-м году со сдачей в 2021-м, в 4-х сезонах была 650, я правильно понимаю ? Или те квартиры, которые покупались в 2016-м по 650 уже скоро сдадутся?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это очень плохой район. Наименование "Радужный" уже стало нарицательным и характеризует очень плотную застройку без нормальной инфраструктуры. Т.е. еще раз подтверждает мои слова. Цены продолжат падать в плохих районах, даже в новостройках.
Хрущевки на пр-те Шевченко при этом уже растут в цене.
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