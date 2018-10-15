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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2380238123822383>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:33

  kash написав:А что по Вашему горит в вентфасаде , все знают что стекловата не горит .


вы шо тоже одессит шо вопросом на вопрос отвечаете?
вы нарисовали довольно мрачную картинку, у меня к вам вопрос: то шо вы описали - это голая теория, или можете привести конкретные примеры горящего паро- и ветробарьера под вентфасадом?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:46

  Binimovich написав:И раньше была сегментация рынка, только сейчас усугубляется.
Я привел пример с той кирпичкой просто для того, чтобы указать, что и в непопулярных районах цены на новострои из кирпича, что редкость и для меня только плюс, и с индивидуальными котлами, что тоже редкость, и в свете подорожания газа, будет иметь все большую ценность, продолжают падать.


А разве в том комплексе цены были выше? Они уже несколько лет на одном уровне держатся. Ну и пример достаточно специфический.
Если взять хороший район.
На старте в 2016 4 Сезонов цена была от 650 у.е. Мандарин через несколько месяцев стартовал уже от 750 у.е. Сейчас там цена в среднем 1100.
ЖК Удобный рядом с Чудо городом (т.е. район похуже и застройщик не из популярных) недавно стартовал с 800.
СМУ-1 на Зоопарковой торгуется до 1000 (просит больше), а там еще строить и строить.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Binimovich написав:И раньше была сегментация рынка, только сейчас усугубляется.
Я привел пример с той кирпичкой просто для того, чтобы указать, что и в непопулярных районах цены на новострои из кирпича, что редкость и для меня только плюс, и с индивидуальными котлами, что тоже редкость, и в свете подорожания газа, будет иметь все большую ценность, продолжают падать.


А разве в том комплексе цены были выше? Они уже несколько лет на одном уровне держатся. Ну и пример достаточно специфический.
Если взять хороший район.
На старте в 2016 4 Сезонов цена была от 650 у.е. Мандарин через несколько месяцев стартовал уже от 750 у.е. Сейчас там цена в среднем 1100.
ЖК Удобный рядом с Чудо городом (т.е. район похуже и застройщик не из популярных) недавно стартовал с 800.
СМУ-1 на Зоопарковой торгуется до 1000 (просит больше), а там еще строить и строить.

Это новый комплекс, тот, что рядышком, не с кирпича и без котла, и было дороже, чем 500 за метр.

1100 возле Мандарина - это цена с котлована или в нем же, но после сдачи ?

Очевидно, что по мере достройки любого комплекса , цена будет расти.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:52

вчерашняя панорамка, последний день бабьего лета :(
https://www.skypixel.com/photos/moscow- ... b75b1a31af
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Binimovich написав:1100 возле Мандарина - это цена с котлована или в нем же, но после сдачи ?


В Мандарине и 4 Сезонах. Они еще не сданы, но на подходе.
Возле Мандарина планируется еще пара домов, но пока нет никакой инфы, когда и почем.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Binimovich написав:Очевидно, что по мере достройки любого комплекса , цена будет расти.


650, 750, 800 - стартовые цены на ЖК в разбеге 500-700 м. Роста не видите?

4 секция Сезонов (на котловане) со сдачей в 2021 году 1050 от застройщика.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Binimovich написав:1100 возле Мандарина - это цена с котлована или в нем же, но после сдачи ?


В Мандарине и 4 Сезонах. Они еще не сданы, но на подходе.
Возле Мандарина планируется еще пара домов, но пока нет никакой инфы, когда и почем.
Ну, так в любой новостройке цена с котлована будет дешевле цены после сдачи. Это же не говорит о повсеместном росте квартир, в том числе, и на вторичке. Как пример, в Радужном пару лет назад однухи были по 40 с ремонтом, сейчас по 34-35 можно найти.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Binimovich написав:Очевидно, что по мере достройки любого комплекса , цена будет расти.


650, 750, 800 - стартовые цены на ЖК в разбеге 500-700 м. Роста не видите?

4 секция Сезонов (на котловане) со сдачей в 2021 году 1050 от застройщика.
Ну да, а в 2016-м году со сдачей в 2021-м, в 4-х сезонах была 650, я правильно понимаю ? Или те квартиры, которые покупались в 2016-м по 650 уже скоро сдадутся?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Binimovich написав:Или те квартиры, которые покупались в 2016-м по 650 уже скоро сдадутся?


Скоро сдадутся. В 2016 продавали 1 секцию со сдачей в 2018. Сейчас цена на те, которые только начали строить уже 1050, а не 650.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Binimovich написав:Как пример, в Радужном пару лет назад однухи были по 40 с ремонтом, сейчас по 34-35 можно найти.


Это очень плохой район. Наименование "Радужный" уже стало нарицательным и характеризует очень плотную застройку без нормальной инфраструктуры. Т.е. еще раз подтверждает мои слова. Цены продолжат падать в плохих районах, даже в новостройках.
Хрущевки на пр-те Шевченко при этом уже растут в цене.
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