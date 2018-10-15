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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:18
может одесское утро на форуме о киевской недвиге пора завершать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если выбирать район или квартиру, я выбираю квартиру в хорошем новострое, но в плохом районе, чем хрущ, но в хорошем районе. Опять-таки, каждому своё
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Товарищи одесситы, стартаните ветку по Одессе как львовяне. И будем захаживать друг другу в гости.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:35
хай пишуть, мені цікаво.
Все ж не про ровери, мебельну фурнітуру і корита з гайками.
І не смєшні кортінки від Пропрера чи унилі пійдзажі от какаце.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А по чем строяшаяся кирпичка с котлом в десяти минутах езды от жд вокзала в Киеве стОит сейчас? И сколько должна стоить, по Вашему мнению ?)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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