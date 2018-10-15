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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2380238123822383

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:18

может одесское утро на форуме о киевской недвиге пора завершать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Binimovich написав:Как пример, в Радужном пару лет назад однухи были по 40 с ремонтом, сейчас по 34-35 можно найти.


Это очень плохой район. Наименование "Радужный" уже стало нарицательным и характеризует очень плотную застройку без нормальной инфраструктуры. Т.е. еще раз подтверждает мои слова. Цены продолжат падать в плохих районах, даже в новостройках.
Хрущевки на пр-те Шевченко при этом уже растут в цене.
Если выбирать район или квартиру, я выбираю квартиру в хорошем новострое, но в плохом районе, чем хрущ, но в хорошем районе. Опять-таки, каждому своё
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Товарищи одесситы, стартаните ветку по Одессе как львовяне. И будем захаживать друг другу в гости.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:35

  Жека79 написав:Товарищи одесситы, стартаните ветку по Одессе как львовяне. И будем захаживать друг другу в гости.

хай пишуть, мені цікаво.
Все ж не про ровери, мебельну фурнітуру і корита з гайками.
І не смєшні кортінки від Пропрера чи унилі пійдзажі от какаце.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:Товарищи одесситы, стартаните ветку по Одессе как львовяне. И будем захаживать друг другу в гости.
А по чем строяшаяся кирпичка с котлом в десяти минутах езды от жд вокзала в Киеве стОит сейчас? И сколько должна стоить, по Вашему мнению ?)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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