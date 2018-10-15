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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:18

может одесское утро на форуме о киевской недвиге пора завершать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Binimovich написав:Как пример, в Радужном пару лет назад однухи были по 40 с ремонтом, сейчас по 34-35 можно найти.


Это очень плохой район. Наименование "Радужный" уже стало нарицательным и характеризует очень плотную застройку без нормальной инфраструктуры. Т.е. еще раз подтверждает мои слова. Цены продолжат падать в плохих районах, даже в новостройках.
Хрущевки на пр-те Шевченко при этом уже растут в цене.
Если выбирать район или квартиру, я выбираю квартиру в хорошем новострое, но в плохом районе, чем хрущ, но в хорошем районе. Опять-таки, каждому своё
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Товарищи одесситы, стартаните ветку по Одессе как львовяне. И будем захаживать друг другу в гости.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:Товарищи одесситы, стартаните ветку по Одессе как львовяне. И будем захаживать друг другу в гости.
А по чем строяшаяся кирпичка с котлом в десяти минутах езды от жд вокзала в Киеве стОит сейчас? И сколько должна стоить, по Вашему мнению ?)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:42

  Binimovich написав:
Жека79 написав:Товарищи одесситы, стартаните ветку по Одессе как львовяне. И будем захаживать друг другу в гости.
А по чем строяшаяся кирпичка с котлом в десяти минутах езды от жд вокзала в Киеве стОит сейчас? И сколько должна стоить, по Вашему мнению ?)


В Киеве в 10 мин от центрального жд вокзала такого не строят.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:45

  Binimovich написав:Если выбирать район или квартиру, я выбираю квартиру в хорошем новострое


Вы уже жили в плохом районе?
Где одна маршрутка (и до 9-ти вечера ходит), где некуда выйти погулять (а в темноте еще и страшно/опасно пройти), где нет нормальных магазинов, где нет нормальных школ в пешей доступности и т.д.?
Почему в Радужном цены упали от 40 до 35? Потому что люди пожили и поняли, что это не жизнь. Даже в новом доме. Но да, люди живут в разных условиях.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Binimovich написав:Если выбирать район или квартиру, я выбираю квартиру в хорошем новострое


Вы уже жили в плохом районе?
Где одна маршрутка (и до 9-ти вечера ходит), где некуда выйти погулять (а в темноте еще и страшно/опасно пройти), где нет нормальных магазинов, где нет нормальных школ в пешей доступности и т.д.?
Почему в Радужном цены упали от 40 до 35? Потому что люди пожили и поняли, что это не жизнь. Даже в новом доме. Но да, люди живут в разных условиях.
Я более 20 лет прожил в коммуналке, поэтому шо такое жить в плохом доме - знаю хорошо. В плохом районе тоже живу, и не парюсь. Можно на машине проехаться в хороший район и там погулять. Маршрутка ходит хорошо и до поздна.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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  ребе Нок написав:airmax78 вот американский рынок 116$ за тысячу кубов. Рыночная цена.
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=d1

И что вы хотели этим сказать? Им этот сланцевый газ девать некуда, а мы импортируем за валюту де-факто у оккупантов. По назначенной оккупантом цене. Давайте везти сланцевый из Штатов. Посмотрим какая будет его цена на терминале в Украине.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Binimovich написав:Я более 20 лет прожил в коммуналке, поэтому шо такое жить в плохом доме - знаю хорошо. В плохом районе тоже живу, и не парюсь. Можно на машине проехаться в хороший район и там погулять. Маршрутка ходит хорошо и до поздна.


Не жили хорошо, нечего и начинать? :)
Вы себя или меня уговариваете? Вам подходит? Ну и замечательно.
Из плюсов Одесстроя - их можно слегка табанить по проплатам без последствий.

Может вам ЖК Континент рассмотреть? И цена не намного выше, и район намного приличней, и в сроки вписываются, и этажность небольшая. Но не кирпич. АГВ планировалось, но что-то изменилось в ДБН, ставят крышные котельные. Кстати, уточните у Одесстроя, точно ли будет АГВ, чтоб сюрприза не было.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вообще-то отвечал на ваши многочисленные вопросы, а Вы перешли в троллинг.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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