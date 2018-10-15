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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:18
может одесское утро на форуме о киевской недвиге пора завершать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если выбирать район или квартиру, я выбираю квартиру в хорошем новострое, но в плохом районе, чем хрущ, но в хорошем районе. Опять-таки, каждому своё
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Товарищи одесситы, стартаните ветку по Одессе как львовяне. И будем захаживать друг другу в гости.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А по чем строяшаяся кирпичка с котлом в десяти минутах езды от жд вокзала в Киеве стОит сейчас? И сколько должна стоить, по Вашему мнению ?)
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:42
В Киеве в 10 мин от центрального жд вокзала такого не строят.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:45
Вы уже жили в плохом районе?
Где одна маршрутка (и до 9-ти вечера ходит), где некуда выйти погулять (а в темноте еще и страшно/опасно пройти), где нет нормальных магазинов, где нет нормальных школ в пешей доступности и т.д.?
Почему в Радужном цены упали от 40 до 35? Потому что люди пожили и поняли, что это не жизнь. Даже в новом доме. Но да, люди живут в разных условиях.
Додано: Суб 20 жов, 2018 12:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я более 20 лет прожил в коммуналке, поэтому шо такое жить в плохом доме - знаю хорошо. В плохом районе тоже живу, и не парюсь. Можно на машине проехаться в хороший район и там погулять. Маршрутка ходит хорошо и до поздна.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Суб 20 жов, 2018 12:10
И что вы хотели этим сказать? Им этот сланцевый газ девать некуда, а мы импортируем за валюту де-факто у оккупантов. По назначенной оккупантом цене. Давайте везти сланцевый из Штатов. Посмотрим какая будет его цена на терминале в Украине.
Додано: Суб 20 жов, 2018 12:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не жили хорошо, нечего и начинать?
Вы себя или меня уговариваете? Вам подходит? Ну и замечательно.
Из плюсов Одесстроя - их можно слегка табанить по проплатам без последствий.
Может вам ЖК Континент рассмотреть? И цена не намного выше, и район намного приличней, и в сроки вписываются, и этажность небольшая. Но не кирпич. АГВ планировалось, но что-то изменилось в ДБН, ставят крышные котельные. Кстати, уточните у Одесстроя, точно ли будет АГВ, чтоб сюрприза не было.
Додано: Суб 20 жов, 2018 12:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вообще-то отвечал на ваши многочисленные вопросы, а Вы перешли в троллинг.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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