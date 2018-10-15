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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 жов, 2018 12:14
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airmax78
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Додано: Суб 20 жов, 2018 12:15
airmax78 написав:
И что вы хотели этим сказать? Им этот сланцевый газ девать некуда, а мы импортируем за валюту де-факто у оккупантов. По назначенной оккупантом цене. Давайте везти сланцевый из Штатов. Посмотрим какая будет его цена на терминале в Украине.
термінал в Свіноусці біля Щеціна
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 20 жов, 2018 12:16
Elensk написав: Binimovich написав:
Я более 20 лет прожил в коммуналке, поэтому шо такое жить в плохом доме - знаю хорошо. В плохом районе тоже живу, и не парюсь. Можно на машине проехаться в хороший район и там погулять. Маршрутка ходит хорошо и до поздна.
Не жили хорошо, нечего и начинать?
Вы себя или меня уговариваете? Вам подходит? Ну и замечательно.
Из плюсов Одесстроя - их можно слегка табанить по проплатам без последствий.
Может вам ЖК Континент рассмотреть? И цена не намного выше, и район намного приличней, и в сроки вписываются, и этажность небольшая. Но не кирпич. АГВ планировалось, но что-то изменилось в ДБН, ставят крышные котельные. Кстати, уточните у Одесстроя, точно ли будет АГВ, чтоб сюрприза не было.
Я не собираюсь там покупать, и не их рекламный агент. А просто привел пример, что цены падают. И фактор агв будет только расти, с ростом цен на газ и отопление. Скоро, если не уже, отопление тэц в убогих хрущах будет стоить намного дороже того же обогрева от котлов в просторных новостройках.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Binimovich
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Додано: Суб 20 жов, 2018 12:25
Binimovich Цены на приличную недвигу в Одессе выросли за последние 2 года на 30-50% в доллярах. Все что вы приводили в пример как дешевей - стремный шлак.
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airmax78
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Додано: Суб 20 жов, 2018 12:32
Binimovich написав:
И фактор агв будет только расти, с ростом цен на газ и отопление.
Не факт. Учитывая качество газа.
Я в прошлом году три раза за сезон ремонтировала АГВ, сначала чистила, а потом меняла форсунки. И это у меня бронебойное украинское АГВ 10-летней давности (обычно хватало единоразовой ежегодной профилактики). Трепетные иностранцы с электроникой просто с ума сходят от такого.
Подруга в частном доме сняла 5-летний БОШ и поставила электроотопление. Потому что замучилась.
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Elensk
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Додано: Суб 20 жов, 2018 12:35
flyman написав:
хай пишуть, мені цікаво.
Все ж не про ровери, мебельну фурнітуру і корита з гайками.
І не смєшні кортінки від Пропрера чи унилі пійдзажі от какаце.
ты тут сам со своим бучанским подвалом на птичьих правах, так шо берега то не теряй
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 20 жов, 2018 12:38
Binimovich написав:
Я не собираюсь там покупать, и не их рекламный агент. А просто привел пример, что цены падают. И фактор агв будет только расти, с ростом цен на газ и отопление. Скоро, если не уже, отопление тэц в убогих хрущах будет стоить намного дороже того же обогрева от котлов в просторных новостройках.
Крышная котельная должна быть выгодней индивидуального котла.
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Vlad442
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Додано: Суб 20 жов, 2018 12:41
kash написав: kingkongovets написав: kash написав:
Зато как горит ветробарьер , паробарьер , ведь какой дурак купит в 4 раза дороже с антипиреновыми добавками , все стекает на стекловату и горит вместе , и поддув в вентилируемом фасаде , не проверяйте пожалуйста
и есть примеры?
звучит довольно стремно, но лично я о таком никогда не слышал
А что по Вашему горит в вентфасаде , все знают что стекловата не горит .
В вентфасаде многоэтажек ничего не горит. Ветробарьер, паробарьер используют только в индивидуальном строительстве. Под санроком только вата и воздушная прослойка для вентиляции.
Все случаи горения фасадов, о которых я слышал, были с пенопластом.
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Vlad442
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Додано: Суб 20 жов, 2018 12:41
Elensk написав:
Подруга в частном доме сняла 5-летний БОШ и поставила электроотопление. Потому что замучилась.
за электроотоплением будущее, в нежилом уже никто не подключается с центральному отоплению - все ставят электрокотлы, или другие электроотопительные системы
газ в квартире - уже анахронизм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 20 жов, 2018 12:42
kingkongovets написав: flyman написав:
хай пишуть, мені цікаво.
Все ж не про ровери, мебельну фурнітуру і корита з гайками.
І не смєшні кортінки від Пропрера чи унилі пійдзажі от какаце.
ты тут сам со своим бучанским подвалом на птичьих правах, так шо берега то не теряй
Будьте терпимее. Все таки мир виден с "другого ракурса"
Конечно же я съездила в гости, чтоб ознакомиться ближе.
Называет это она высокий цоколь, потому что окна находятся на уровне земли. Смотря в него, у меня было ощущение что я карлик и нахожусь на улице, только воздух другой, без ветерка. И вот приехал сосед, теперь в окне любуется его машина. А тут и кот пришел, потереться об колесо... Откуда не возьмись, ребенок, с криками тянется к коту, тот от неожиданности как побежит, прям такой страх в глазах, я то вижу. Вообщем, сидишь пьешь кофе, смотришь в окно и уже знаешь каждую букашку по признакам отличия. Это я молчу про "почухивания" разных частей тела прохожих.
Не смотря на пластиковые окна, моя знакомая знает про жизнь всех соседей, и не по слухам, а с их личных разговоров. Сразу мысль, котов возненавижу, особенно весной когда они такие "активные. "
Небо затянуло, ветер поднялся... Прячься кто может, вся пыль летит в квартиру. Да, в такую погоду проветривать себе дороже, может с маскитной сеткой обойдется? !
Всім процвітання!
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