Конечно же я съездила в гости, чтоб ознакомиться ближе.



Называет это она высокий цоколь, потому что окна находятся на уровне земли. Смотря в него, у меня было ощущение что я карлик и нахожусь на улице, только воздух другой, без ветерка. И вот приехал сосед, теперь в окне любуется его машина. А тут и кот пришел, потереться об колесо... Откуда не возьмись, ребенок, с криками тянется к коту, тот от неожиданности как побежит, прям такой страх в глазах, я то вижу. Вообщем, сидишь пьешь кофе, смотришь в окно и уже знаешь каждую букашку по признакам отличия. Это я молчу про "почухивания" разных частей тела прохожих.



Не смотря на пластиковые окна, моя знакомая знает про жизнь всех соседей, и не по слухам, а с их личных разговоров. Сразу мысль, котов возненавижу, особенно весной когда они такие "активные. "



Небо затянуло, ветер поднялся... Прячься кто может, вся пыль летит в квартиру. Да, в такую погоду проветривать себе дороже, может с маскитной сеткой обойдется? !