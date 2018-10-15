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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2382238323842385

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Binimovich Цены на приличную недвигу в Одессе выросли за последние 2 года на 30-50% в доллярах. Все что вы приводили в пример как дешевей - стремный шлак.
Не говорите ерундой. И ваще, поскот - не Одесса
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  Binimovich написав:Я не собираюсь там покупать, и не их рекламный агент. А просто привел пример, что цены падают. И фактор агв будет только расти, с ростом цен на газ и отопление. Скоро, если не уже, отопление тэц в убогих хрущах будет стоить намного дороже того же обогрева от котлов в просторных новостройках.

Крышная котельная должна быть выгодней индивидуального котла.
Тоже, как вариант, экономии.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:47

  Первый написав:
Будьте терпимее. Все таки мир виден с "другого ракурса"


чувак из бучанского подвала, постоянно постящий то фотки бомжатен в райцентрах, то свой бомж лофт недоволен шо на ветке о киевской недвиге киевляне обсуждают киев и делает замечания о том, шо тут пишут о том шо ему неинтересно
лично мне пох на его ракурс
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 20 жов, 2018 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:48

  Binimovich написав:
airmax78 написав:Binimovich Цены на приличную недвигу в Одессе выросли за последние 2 года на 30-50% в доллярах. Все что вы приводили в пример как дешевей - стремный шлак.
Не говорите ерундой. И ваще, поскот - не Одесса

"Вы не одессит. Я одесситов легко определяю"(с)
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:48

  kingkongovets написав:
  kash написав:А что по Вашему горит в вентфасаде , все знают что стекловата не горит .


вы шо тоже одессит шо вопросом на вопрос отвечаете?
вы нарисовали довольно мрачную картинку, у меня к вам вопрос: то шо вы описали - это голая теория, или можете привести конкретные примеры горящего паро- и ветробарьера под вентфасадом?

https://m.youtube.com/watch?v=el7RaEovJ ... OKJXoL6puA
Я как то искал несгораемый ветробарьер , нужен был приличный объём, у всех сертификаты , просил одно и то же - подпалите кусочек , все искренне удивлялись как круто горит несгораемый материал .
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:51

  kash написав:
  kingkongovets написав:
  kash написав:А что по Вашему горит в вентфасаде , все знают что стекловата не горит .


вы шо тоже одессит шо вопросом на вопрос отвечаете?
вы нарисовали довольно мрачную картинку, у меня к вам вопрос: то шо вы описали - это голая теория, или можете привести конкретные примеры горящего паро- и ветробарьера под вентфасадом?

https://m.youtube.com/watch?v=el7RaEovJ ... OKJXoL6puA
Я как то искал несгораемый ветробарьер , нужен был приличный объём, у всех сертификаты , просил одно и то же - подпалите кусочек , все искренне удивлялись как круто горит несгораемый материал .


из каментов:
"Краткое содержание почти дисятиминутного ролика: "Почему горят негорючие вентфасады?" Потому что их заменяют на ГОРЮЧИЕ!
А вообще видео как то странно подводит к тому что вент фасады плохо, но проблема то в подмене и неконтролировании материалов. Это все равно что примотать капроновую веревку вместо ремня безопасности и говорить, что ремни безопасности убивают.﻿"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:52

  kingkongovets написав:
  Elensk написав:Подруга в частном доме сняла 5-летний БОШ и поставила электроотопление. Потому что замучилась.


за электроотоплением будущее, в нежилом уже никто не подключается с центральному отоплению - все ставят электрокотлы, или другие электроотопительные системы
газ в квартире - уже анахронизм


Жаль не везде можно ставить. У меня есть все варианты, и ТЭЦ, и АГВ, и крышная, и электро. Электро самое удобное и экономичное, с учетом легального оформления и двухтарифного счетчика. Потом идет крышная котельная со своим теплосчетчиком, потом АГВ (с некоторым гимором по обслуживанию) и ТЭЦ.
У крышной есть один большой недостаток. Если соседи не платят за газ, то отопление отключают всему дому. В новостроях часть квартир пустует и их собственникам пофиг, есть отопление или нет.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 13:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kash написав:Та в Киеве ещё больше дешевеет , 5 минут до станции на Бесплатной маршрутке, через дорогу все чудеса рядом , малоэтажная , панорамные окна , па 460 , даже покажут место где будет котлован
А конкретнее, это что?[/
Welcome на Стеценко[/quote]Так вот где она - ж*** Киева :mrgreen:
Faceless
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