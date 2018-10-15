Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Binimovich написав:Я не собираюсь там покупать, и не их рекламный агент. А просто привел пример, что цены падают. И фактор агв будет только расти, с ростом цен на газ и отопление. Скоро, если не уже, отопление тэц в убогих хрущах будет стоить намного дороже того же обогрева от котлов в просторных новостройках.
Крышная котельная должна быть выгодней индивидуального котла.
Тоже, как вариант, экономии.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Первый написав: Будьте терпимее. Все таки мир виден с "другого ракурса"
чувак из бучанского подвала, постоянно постящий то фотки бомжатен в райцентрах, то свой бомж лофт недоволен шо на ветке о киевской недвиге киевляне обсуждают киев и делает замечания о том, шо тут пишут о том шо ему неинтересно лично мне пох на его ракурс
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 20 жов, 2018 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kash написав:А что по Вашему горит в вентфасаде , все знают что стекловата не горит .
вы шо тоже одессит шо вопросом на вопрос отвечаете? вы нарисовали довольно мрачную картинку, у меня к вам вопрос: то шо вы описали - это голая теория, или можете привести конкретные примеры горящего паро- и ветробарьера под вентфасадом?
kash написав:А что по Вашему горит в вентфасаде , все знают что стекловата не горит .
вы шо тоже одессит шо вопросом на вопрос отвечаете? вы нарисовали довольно мрачную картинку, у меня к вам вопрос: то шо вы описали - это голая теория, или можете привести конкретные примеры горящего паро- и ветробарьера под вентфасадом?
из каментов: "Краткое содержание почти дисятиминутного ролика: "Почему горят негорючие вентфасады?" Потому что их заменяют на ГОРЮЧИЕ! А вообще видео как то странно подводит к тому что вент фасады плохо, но проблема то в подмене и неконтролировании материалов. Это все равно что примотать капроновую веревку вместо ремня безопасности и говорить, что ремни безопасности убивают."
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Elensk написав:Подруга в частном доме сняла 5-летний БОШ и поставила электроотопление. Потому что замучилась.
за электроотоплением будущее, в нежилом уже никто не подключается с центральному отоплению - все ставят электрокотлы, или другие электроотопительные системы газ в квартире - уже анахронизм
Жаль не везде можно ставить. У меня есть все варианты, и ТЭЦ, и АГВ, и крышная, и электро. Электро самое удобное и экономичное, с учетом легального оформления и двухтарифного счетчика. Потом идет крышная котельная со своим теплосчетчиком, потом АГВ (с некоторым гимором по обслуживанию) и ТЭЦ. У крышной есть один большой недостаток. Если соседи не платят за газ, то отопление отключают всему дому. В новостроях часть квартир пустует и их собственникам пофиг, есть отопление или нет.
kash написав:Зато как горит ветробарьер , паробарьер , ведь какой дурак купит в 4 раза дороже с антипиреновыми добавками , все стекает на стекловату и горит вместе , и поддув в вентилируемом фасаде , не проверяйте пожалуйста
и есть примеры? звучит довольно стремно, но лично я о таком никогда не слышал
А что по Вашему горит в вентфасаде , все знают что стекловата не горит .
Если не ошибаюсь, там где горело вместо минваты был пенопласт