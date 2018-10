Додано: Суб 20 жов, 2018 12:47

Первый написав:

Будьте терпимее. Все таки мир виден с "другого ракурса"

чувак из бучанского подвала, постоянно постящий то фотки бомжатен в райцентрах, то свой бомж лофт недоволен шо на ветке о киевской недвиге киевляне обсуждают киев и делает замечания о том, шо тут пишут о том шо ему неинтересно

чувак из бучанского подвала, постоянно постящий то фотки бомжатен в райцентрах, то свой бомж лофт недоволен шо на ветке о киевской недвиге киевляне обсуждают киев и делает замечания о том, шо тут пишут о том шо ему неинтересно

лично мне пох на его ракурс

Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 20 жов, 2018 12:48, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.