kash написав: kingkongovets написав: kash написав: А что по Вашему горит в вентфасаде , все знают что стекловата не горит . А что по Вашему горит в вентфасаде , все знают что стекловата не горит .



вы шо тоже одессит шо вопросом на вопрос отвечаете?

вы нарисовали довольно мрачную картинку, у меня к вам вопрос: то шо вы описали - это голая теория, или можете привести конкретные примеры горящего паро- и ветробарьера под вентфасадом? вы шо тоже одессит шо вопросом на вопрос отвечаете?вы нарисовали довольно мрачную картинку, у меня к вам вопрос: то шо вы описали - это голая теория, или можете привести конкретные примеры горящего паро- и ветробарьера под вентфасадом?

https://m.youtube.com/watch?v=el7RaEovJ ... OKJXoL6puA

Я как то искал несгораемый ветробарьер , нужен был приличный объём, у всех сертификаты , просил одно и то же - подпалите кусочек , все искренне удивлялись как круто горит несгораемый материал . Я как то искал несгораемый ветробарьер , нужен был приличный объём, у всех сертификаты , просил одно и то же - подпалите кусочек , все искренне удивлялись как круто горит несгораемый материал .



из каментов:

"Краткое содержание почти дисятиминутного ролика: "Почему горят негорючие вентфасады?" Потому что их заменяют на ГОРЮЧИЕ!

А вообще видео как то странно подводит к тому что вент фасады плохо, но проблема то в подмене и неконтролировании материалов. Это все равно что примотать капроновую веревку вместо ремня безопасности и говорить, что ремни безопасности убивают." из каментов:"Краткое содержание почти дисятиминутного ролика: "Почему горят негорючие вентфасады?" Потому что их заменяют на ГОРЮЧИЕ!А вообще видео как то странно подводит к тому что вент фасады плохо, но проблема то в подмене и неконтролировании материалов. Это все равно что примотать капроновую веревку вместо ремня безопасности и говорить, что ремни безопасности убивают."

