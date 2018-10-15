freeze написав:

Elensk написав: потом АГВ (с некоторым гимором по обслуживанию) потом АГВ (с некоторым гимором по обслуживанию)

Я однажды затупил, точнее доверился тупому прорабу и газовщику.Была у меня квартирка на Французском бульваре в двухэтажном домике а-ля Молдаванка.И как раз был пик великого подорожания, я чтобы зря не сидеть, сделал быстро проект на реконструкцию, нанял бригаду из 4-х человек, и они мне за месяц сняли старую крышу, накинули стены из пенобетона и сделали новую крышу. И получилась двухярусная в 160-метров.Но я к чему, к АГВ, стояло двухконтурное с электроникой, получилось АГВ на нижнем ярусе, выхлопы в вентканал, через второй ярус и в трубу. И поймал этот прораб мне с газовщиком точку росы , когда холодно набиралось за день внизу вентканала у меня на первом ярусе внутри стены у АГВ с литр конденсата каждый день, немножко плесень, сырое пятно снаружи дома где-то метр на метр постоянно.Вот что значит моя некомпетентность, хотя вроде и по физике хорошие оценки были, мог бы и сам догадаться о будущей проблеме.Но весной просохло и я квартирку сплавил удачно с большой выгодой. Но наверное, новый хозяин поминал меня не злым тихим словом в этом моменте.