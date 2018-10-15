RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2384238523862387>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 13:27

Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28366
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2759 раз.
Подякували: 4536 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 13:30

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Это камингаут.


особенно выхлоп в вентканал


)))
Нет, это я шутливо-коряво написал, проект газовщики делали из Одесгаза :lol:
freeze
4
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3280 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 13:38

В вентфасаде многоэтажек ничего не горит. Ветробарьер, паробарьер используют только в индивидуальном строительстве. Под санроком только вата и воздушная прослойка для вентиляции.
Все случаи горения фасадов, о которых я слышал, были с пенопластом.[/
100 % не горит , если все по технологии , так и крыши не текут , и тд .
https://m.youtube.com/watch?v=Ss5Iq0E6iTs
Почитайте комментарии, в проекте даже теоретически не должно было быть пенопласта и мембранны. И посмотрите внимательно на утеплитель под санроком , на нем нанесены мембранны
kash
 
Повідомлень: 53
З нами з: 15.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 13:43

  freeze написав:
  Elensk написав:потом АГВ (с некоторым гимором по обслуживанию)


Я однажды затупил, точнее доверился тупому прорабу и газовщику.
Была у меня квартирка на Французском бульваре в двухэтажном домике а-ля Молдаванка.
И как раз был пик великого подорожания, я чтобы зря не сидеть, сделал быстро проект на реконструкцию, нанял бригаду из 4-х человек, и они мне за месяц сняли старую крышу, накинули стены из пенобетона и сделали новую крышу. И получилась двухярусная в 160-метров.
Но я к чему, к АГВ, стояло двухконтурное с электроникой, получилось АГВ на нижнем ярусе, выхлопы в вентканал, через второй ярус и в трубу. И поймал этот прораб мне с газовщиком точку росы , когда холодно набиралось за день внизу вентканала у меня на первом ярусе внутри стены у АГВ с литр конденсата каждый день, немножко плесень, сырое пятно снаружи дома где-то метр на метр постоянно.
Вот что значит моя некомпетентность, хотя вроде и по физике хорошие оценки были, мог бы и сам догадаться о будущей проблеме.
Но весной просохло и я квартирку сплавил удачно с большой выгодой. Но наверное, новый хозяин поминал меня не злым тихим словом в этом моменте.


У меня АГВ в старом фонде. Сосед сверху делал ремонт и умудрился просто завалить вентканал, кирпичи посыпались. Пришлось ставить заново. Хорошо, что летом.
Elensk
 
Повідомлень: 729
З нами з: 03.03.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 13:57

  kash написав:В вентфасаде многоэтажек ничего не горит. Ветробарьер, паробарьер используют только в индивидуальном строительстве. Под санроком только вата и воздушная прослойка для вентиляции.
Все случаи горения фасадов, о которых я слышал, были с пенопластом.[/
100 % не горит , если все по технологии , так и крыши не текут , и тд .
https://m.youtube.com/watch?v=Ss5Iq0E6iTs
Почитайте комментарии, в проекте даже теоретически не должно было быть пенопласта и мембранны. И посмотрите внимательно на утеплитель под санроком , на нем нанесены мембранны

Ветробарьер, он же мембрана используется во всех домах с навесным фасадом. Сканрок от аркады это единственная система без мембраны где гуляеь ветер, а если вата уложена косо, то зимой будет весело. :mrgreen: в доме аркады на малиновского хозяева снимали часть сканрока, вата просто отвалилась

Мембрана должна быть, посмотрите на строящиеся дома, вся вата после монтажа закрывается чёрной (не всегда) мембраной
hume
 
Повідомлень: 4841
З нами з: 27.12.12
Подякував: 371 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 13:58

  Elensk написав:У меня АГВ в старом фонде. Сосед сверху делал ремонт и умудрился просто завалить вентканал, кирпичи посыпались. Пришлось ставить заново. Хорошо, что летом.


Крышная котельная, тем более если она установлена в Ылитном ЖК, на мой взгляд самое милое дело, у нас платят все, и я не помню, чтобы у меня за последние 7-8 лет не было горячей воды, бойлерами никто практически не пользуется, да и ценник на отопление с учетом теплосчетчика на входе в квартиру вполне терпимый. Плюс комплекс солнечных батарей подключен к котельной, тоже немного сбивает ценник на оплату.
freeze
4
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3280 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:06

  freeze написав:Крышная котельная, тем более если она установлена в Ылитном ЖК, на мой взгляд самое милое дело, у нас платят все


У нас была ситуация, когда жильцы в Ылитном :) жк платили, а УК (которая вела с десяток домов) полностью платежи не перечисляла, закрывая дырки неэлитных жк с неплательщиками. В результате в декабре дом на неделю остался без газа. Правда это тоже оказалось плюсом, т.к. все быстро зачесались и создали свое отдельное ОСМД. Больше таких проблем не было. Но я часто слышу о такой проблеме в свежих новостроях.
Elensk
 
Повідомлень: 729
З нами з: 03.03.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:16

  Elensk написав:У нас была ситуация, когда жильцы в Ылитном жк платили, а УК (которая вела с десяток домов) полностью платежи не перечисляла, закрывая дырки неэлитных жк с неплательщиками.


УК это жесть, только хардкор, только ОСМД, непосредственно рассчитывается с поставщиками, плюс у нас сидит в ОСМД на полной ставке юрист, при задолженности свыше 10 тысяч гривен, одно предупреждение, и дальше никаких разговоров, электрик опечатывает своё, сантехник пломбирует своё, блокировка чипов, и подача иска в суд. Я как-то ради интереса залез в реестр судебных решений так там за последние несколько лет десятки исков в суд по нашему ОСМД и все с положительным вердиктом для ОСМД. В результате именно на сегодня больших неплательщиков в принципе нет, каждый месяц вывешивают на видных местах список ФИО и номер квартиры у тех кто должен свыше 3500 грн, с отдельной пометкой - не забывайте 10 тысяч гривен и в суд )))
freeze
4
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3280 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:электрик опечатывает своё, сантехник пломбирует своё, блокировка чипов,

не поняв?
якого хрена ОСББ лізе в розрахунки із обленерго і водоканалом і в мої із ними відносини?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14521
З нами з: 09.03.14
Подякував: 844 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:34

  flyman написав:
  freeze написав:электрик опечатывает своё, сантехник пломбирует своё, блокировка чипов,

не поняв?
якого хрена ОСББ лізе в розрахунки із обленерго і водоканалом і в мої із ними відносини?


Не, у нас всё оплачивается на счет ОСМД одной платежкой, а потом уже ОСМД раскидывает по поставщикам услуг.
У меня получается в месяц за всё-про всё две платежки - в ОСМД и за интернет вторая.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 20 жов, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3280 раз.
 
Профіль
13
1
1
  #<1 ... 2384238523862387>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, kambrija і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 72
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1159, 1160, 1161
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11600 2079897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:06
Elensk
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167151
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9546)
20.10.2018 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.