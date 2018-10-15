|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 жов, 2018 13:27
Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?
Живите своим умом!
Додано: Суб 20 жов, 2018 13:30
Додано: Суб 20 жов, 2018 13:38
В вентфасаде многоэтажек ничего не горит. Ветробарьер, паробарьер используют только в индивидуальном строительстве. Под санроком только вата и воздушная прослойка для вентиляции.
Все случаи горения фасадов, о которых я слышал, были с пенопластом.[/
100 % не горит , если все по технологии , так и крыши не текут , и тд .
Почитайте комментарии, в проекте даже теоретически не должно было быть пенопласта и мембранны. И посмотрите внимательно на утеплитель под санроком , на нем нанесены мембранны
Додано: Суб 20 жов, 2018 13:43
У меня АГВ в старом фонде. Сосед сверху делал ремонт и умудрился просто завалить вентканал, кирпичи посыпались. Пришлось ставить заново. Хорошо, что летом.
Додано: Суб 20 жов, 2018 13:57
Ветробарьер, он же мембрана используется во всех домах с навесным фасадом. Сканрок от аркады это единственная система без мембраны где гуляеь ветер, а если вата уложена косо, то зимой будет весело. в доме аркады на малиновского хозяева снимали часть сканрока, вата просто отвалилась
Мембрана должна быть, посмотрите на строящиеся дома, вся вата после монтажа закрывается чёрной (не всегда) мембраной
Додано: Суб 20 жов, 2018 13:58
Крышная котельная, тем более если она установлена в Ылитном ЖК, на мой взгляд самое милое дело, у нас платят все, и я не помню, чтобы у меня за последние 7-8 лет не было горячей воды, бойлерами никто практически не пользуется, да и ценник на отопление с учетом теплосчетчика на входе в квартиру вполне терпимый. Плюс комплекс солнечных батарей подключен к котельной, тоже немного сбивает ценник на оплату.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:06
У нас была ситуация, когда жильцы в Ылитном жк платили, а УК (которая вела с десяток домов) полностью платежи не перечисляла, закрывая дырки неэлитных жк с неплательщиками. В результате в декабре дом на неделю остался без газа. Правда это тоже оказалось плюсом, т.к. все быстро зачесались и создали свое отдельное ОСМД. Больше таких проблем не было. Но я часто слышу о такой проблеме в свежих новостроях.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:16
УК это жесть, только хардкор, только ОСМД, непосредственно рассчитывается с поставщиками, плюс у нас сидит в ОСМД на полной ставке юрист, при задолженности свыше 10 тысяч гривен, одно предупреждение, и дальше никаких разговоров, электрик опечатывает своё, сантехник пломбирует своё, блокировка чипов, и подача иска в суд. Я как-то ради интереса залез в реестр судебных решений так там за последние несколько лет десятки исков в суд по нашему ОСМД и все с положительным вердиктом для ОСМД. В результате именно на сегодня больших неплательщиков в принципе нет, каждый месяц вывешивают на видных местах список ФИО и номер квартиры у тех кто должен свыше 3500 грн, с отдельной пометкой - не забывайте 10 тысяч гривен и в суд )))
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не поняв?
якого хрена ОСББ лізе в розрахунки із обленерго і водоканалом і в мої із ними відносини?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:34
Не, у нас всё оплачивается на счет ОСМД одной платежкой, а потом уже ОСМД раскидывает по поставщикам услуг.
У меня получается в месяц за всё-про всё две платежки - в ОСМД и за интернет вторая.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 20 жов, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
|