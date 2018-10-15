freeze написав:
Не, у нас всё оплачивается на счет ОСМД одной платежкой, а потом уже ОСМД раскидывает по поставщикам услуг.
тобто нема прямих договорів?
е.е. ПА2.50КВТ?
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Додано: Суб 20 жов, 2018 14:35
тобто нема прямих договорів?
е.е. ПА2.50КВТ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:40
По 1,68.
Да, в принципе 100 льготных кВт - или сколько там положено по стране - оплачиваются по бОльшему тарифу.
Была попытка инициативной группы переключить на отдельные договора на Облэнерго, чтобы еще можно было двухконтурные счетчики ставить, но инициативу поддержали несколько человек, остальным как я понимаю лень.
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