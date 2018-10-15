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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2384238523862387

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:35

  freeze написав:
  flyman написав:
  freeze написав:электрик опечатывает своё, сантехник пломбирует своё, блокировка чипов,

не поняв?
якого хрена ОСББ лізе в розрахунки із обленерго і водоканалом і в мої із ними відносини?


Не, у нас всё оплачивается на счет ОСМД одной платежкой, а потом уже ОСМД раскидывает по поставщикам услуг.

тобто нема прямих договорів?
е.е. ПА2.50КВТ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:40

  flyman написав:тобто нема прямих договорів?
е.е. ПА2.50КВТ?

По 1,68.
Да, в принципе 100 льготных кВт - или сколько там положено по стране - оплачиваются по бОльшему тарифу.
Была попытка инициативной группы переключить на отдельные договора на Облэнерго, чтобы еще можно было двухконтурные счетчики ставить, но инициативу поддержали несколько человек, остальным как я понимаю лень.
freeze
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