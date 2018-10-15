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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2385238623872388>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:35

  freeze написав:
  flyman написав:
  freeze написав:электрик опечатывает своё, сантехник пломбирует своё, блокировка чипов,

не поняв?
якого хрена ОСББ лізе в розрахунки із обленерго і водоканалом і в мої із ними відносини?


Не, у нас всё оплачивается на счет ОСМД одной платежкой, а потом уже ОСМД раскидывает по поставщикам услуг.

тобто нема прямих договорів?
е.е. ПА2.50КВТ?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:40

  flyman написав:тобто нема прямих договорів?
е.е. ПА2.50КВТ?

По 1,68.
Да, в принципе 100 льготных кВт - или сколько там положено по стране - оплачиваются по бОльшему тарифу.
Была попытка инициативной группы переключить на отдельные договора на Облэнерго, чтобы еще можно было двухконтурные счетчики ставить, но инициативу поддержали несколько человек, остальным как я понимаю лень.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:44

  freeze написав:
  flyman написав:тобто нема прямих договорів?
е.е. ПА2.50КВТ?

По 1,68.
Да, в принципе 100 льготных кВт оплачиваются по бОльшему тарифу.
Была попытка инициативной группы переключить на отдельные договора на Облэнерго, чтобы еще можно было двухконтурные счетчики ставить, но инициативу поддержали несколько человек, остальным как я понимаю лень.

по моєму, ОСББ не передає доки в обленерго,
і займатися розподілом е.е. воно, думаю, має мало законних підстав,
рано чи пізно хтось когось вжухає через це
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:по моєму, ОСББ не передає доки в обленерго,
і займатися розподілом е.е. воно, думаю, має мало законних підстав,
рано чи пізно хтось когось вжухає через це


ОСМД платит по счетчику на входе за все потребление ЖК. Облэнерго это очень удобно и они всячески препятствуют переходу на отдельные лицевые счета. У нас процесс перехода занял почти два года и завершился успешно только благодаря нескольким влиятельным жильцам.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:У крышной есть один большой недостаток. Если соседи не платят за газ, то отопление отключают всему дому. В новостроях часть квартир пустует и их собственникам пофиг, есть отопление или нет.

Обычно крышная котельная сопровождается счетчиком на тепло и возможность отключить или регулировать тепло. Неплательщики могут только задолжать за отопление МОПов, которое тоже можно отключить или уменьшить, если дом слабо заселен.
  freeze написав:И поймал этот прораб мне с газовщиком точку росы , когда холодно набиралось за день внизу вентканала у меня на первом ярусе внутри стены у АГВ с литр конденсата каждый день

Он просто забыл утеплить дымоход. Обычно, при хорошо утепленном дымоходе проблем с конденсатом нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:02

рожевоокулярні новини

https://news.finance.ua/ru/news/-/436962/ekspert-rasskazal-kto-otnositsya-k-srednemu-klassu-v-ukraine

Украине средним классом можно считать семьи с доходом от 10 тыс. грн на одного члена семьи. Таких сейчас примерно 17%, рассказал экономист Михаил Кухар.

“У нас не существует корректной статистики теневых – то есть реальных доходов населения. В 2008 году более 33% населения Украины подпадали по уровню и образу жизни под критерии среднего класса. Имели доходы от 400 долларов на одного члена семьи. Конечно, во время кризисов 2009 и 2014 годов количество представителей среднего класса уменьшилось.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Обычно крышная котельная сопровождается счетчиком на тепло и возможность отключить или регулировать тепло.


У нас квартирные счетчики ставят сами жильцы, кто не поставил, тот платит за м2. Если на счет ОСМД ил УК не приходят деньги за отопление от жильцов, то им нечем рассчитаться за газ для крышной котельной. И газ отключают. Всему дому.
В свежих новостроях часть квартир стоит без ремонта и жильцов, но отопление в них не отключено. Кто должен оплатить газ для отопления этих квартир, если собственники даже не появляются?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?

Сверлят пока дом слабо заселен, потом набирается критическое количество жильцов, которые наводят порядок.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:12

Страны Центральной и Восточной Европы показывают сильный рост. В Латвии, Словении и Венгрии цены на жилье увеличились на 12-14% за год к июню 2018-го. Рост экономики, снижение уровня безработицы и более широкие возможности по предоставлению ипотечных кредитов способствуют укреплению этих рынков.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:15

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?

Сверлят пока дом слабо заселен, потом набирается критическое количество жильцов, которые наводят порядок.


а потом проходит 5 лет и додедывают остальные, потом смена собственника и снова жужу
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